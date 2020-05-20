Свыше 27 млн цифровых пропусков было оформлено в Московской области

"По состоянию на 8 утра 20 мая, в Московской области выдано 27 029 240 пропусков. Всего 3 386 111 сотрудников юридических лиц получили пропуск, за сегодня было выдано 711 пропусков", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что из 23 643 129 пропусков для физических лиц, свыше 19,2 миллионов было оформлено через мобильное приложение (26 861 за сегодня – ред.), на втором месте расположился портал Госуслуги – 2 768 076 (5826). Через смс-заявки пропуска оформили порядка 1,6 миллиона жителе