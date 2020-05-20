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Новости Подмосковья
2020-05-20T11:05
https://ria.ru/20200520/1571715981.html
Свыше 27 млн цифровых пропусков было оформлено в Московской области
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570560643_0:155:3049:1870_1036x0_80_0_0_26bf19e2f4010746d544ac9ece54e47c.jpg
РИА Новости

Свыше 27 млн цифровых пропусков было оформлено в Московской области

11:05 20.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПроверка цифровых пропусков у пассажиров во время рейда сотрудниками полиции по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте
Проверка цифровых пропусков у пассажиров во время рейда сотрудниками полиции по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Свыше 27 миллионов цифровых пропусков было оформлено в Московской области с начала действия пропускного режима, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"По состоянию на 8 утра 20 мая, в Московской области выдано 27 029 240 пропусков. Всего 3 386 111 сотрудников юридических лиц получили пропуск, за сегодня было выдано 711 пропусков", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили, что из 23 643 129 пропусков для физических лиц, свыше 19,2 миллионов было оформлено через мобильное приложение (26 861 за сегодня – ред.), на втором месте расположился портал Госуслуги – 2 768 076 (5826). Через смс-заявки пропуска оформили порядка 1,6 миллиона жителе
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