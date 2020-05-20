Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T10:58
https://ria.ru/20200520/1571715513.html
В Грузии число излечившихся от коронавируса достигло 475
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569365926_0:162:3068:1888_1036x0_80_0_0_ef5dccc8e8d8c70caa1cf9a7487538bc.jpg
РИА Новости

В Грузии число излечившихся от коронавируса достигло 475

10:58 20.05.2020
337
© РИА Новости / Владимир УмикашвилиМашина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
© РИА Новости / Владимир Умикашвили
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 20 мая – РИА Новости. Число выздоровевших после заражения коронавирусом в Грузии за сутки выросло на 19 и достигло 475, в то время как всего в стране выявлены 713 инфицированных, сообщается в среду на сайте по мониторингу заболевания.
Во вторник сообщалось о 707 выявленных инфицированных и 456 выздоровевших.
"Подтвержденных случаев инфицирования – 713, среди них выздоровели - 475, смертельных случаев - 12", - отмечается на сайте.
Согласно статистическим данным, в режиме карантина находятся 3519 человек, под наблюдением - 351, три гражданина Грузии доставлены из-за границы.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая, а также комендантский час с 21.00 до 6.00 (с 20.00 до 5.00 мск). Продлевать режим ЧП власти не намерены. Правительство страны с конца апреля приступило к постепенному снятию ограничений, введенных в стране из-за угрозы распространения коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
110000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗГрузияВ мире
Рекомендуем
Врачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
Рыбный день в кубанской семье
Пользователей Сети смутил "завтрак советского инженера"
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
Рубли
В Приморье рассчитали предполагаемые финансовые потери из-за COVID-19
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных сограждан
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Медицинский работник
Эксперт: текущая статистика по COVID-19 в России еще требует самоизоляции
В палате пациента
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. 20 мая 2019 года
Эксперты подвели итоги первого года президентства Зеленского
Украина
На Украине продлили карантин из-за коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский прокомментировал запись разговора Порошенко и Байдена
Ясуюки Симидзу
Эксперт объяснил снижение числа суицидов в Японии
Наталья Поклонская
СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Кузбассе за сутки выявили 23 случая коронавируса
Жизнь во время режима самоизоляции
Голикова заявила о готовности 17 регионов к смягчению ограничений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
06:11В Южной Корее зафиксировали 12 новых случаев COVID-19
06:09В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум
06:00Сахалинский губернатор обратился в суд с заявлением об отставке мэра Охи
05:57В России продажи косметики в апреле выросли на 17%
05:45ФНС объяснила, зачем в России создается Единый регистр населения
Лента новостейМолния