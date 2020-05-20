В Татарстане мать задушила восьмилетнего сына и покончила с собой

Тело восьмилетнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде следов удушения, а также его 38-летней матери, которая, предположительно, покончила с собой, было обнаружено в квартире одного из домов в городе Альметьевске 19 мая. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России ("Убийство малолетнего").