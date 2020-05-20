В Татарстане мать задушила восьмилетнего сына и покончила с собой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая — РИА Новости. Житель Альметьевска обнаружил дома тела жены и восьмилетнего сына, возбуждено уголовное дело по факту убийства ребенка, сообщает следственное управление СК России по Республике Татарстан.
Тело восьмилетнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде следов удушения, а также его 38-летней матери, которая, предположительно, покончила с собой, было обнаружено в квартире одного из домов в городе Альметьевске 19 мая. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России ("Убийство малолетнего").
"Тела обнаружил пришедший домой отец мальчика. При этом дверь квартиры была заперта изнутри. На месте преступления изъята записка, предположительно, оставленная матерью мальчика. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении регионального СУ СК.