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2020-05-20T13:20
https://ria.ru/20200520/1571715490.html
В Татарстане мать задушила восьмилетнего сына и покончила с собой
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РИА Новости

В Татарстане мать задушила восьмилетнего сына и покончила с собой

10:58 20.05.2020 (обновлено: 13:20 20.05.2020)
20662
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая — РИА Новости. Житель Альметьевска обнаружил дома тела жены и восьмилетнего сына, возбуждено уголовное дело по факту убийства ребенка, сообщает следственное управление СК России по Республике Татарстан.
Тело восьмилетнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде следов удушения, а также его 38-летней матери, которая, предположительно, покончила с собой, было обнаружено в квартире одного из домов в городе Альметьевске 19 мая. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России ("Убийство малолетнего").

"Тела обнаружил пришедший домой отец мальчика. При этом дверь квартиры была заперта изнутри. На месте преступления изъята записка, предположительно, оставленная матерью мальчика. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении регионального СУ СК.

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Следственный комитет России (СК РФ)Республика Татарстан (Татарстан)АльметьевскПроисшествия
Популярные комментарии
Блин((( Сначала в Коломне, теперь тут. Что с матерями творится??!! Ну стало жить невмоготу, ну ребенка то зачем??!! Оставь мальчика с отцом!
20 мая, 11:01
АПАндрей Петров
4800504
А отец конечно точно не причём? Странно как то все это, странно...
20 мая, 12:47
Тузик Дворовый
8012221
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