В Москве более 80% новых заболевших COVID-19 младше 65 лет

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет, 8,6% среди заболевших - дети, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 2 699 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 40,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% – от 46 до 65 лет, 10,7% - от 66 до 79 лет, еще 6,2% – старше 80 лет. Также 8,6% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Уточняется, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 152 306 случаев коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф