В Москве более 80% новых заболевших COVID-19 младше 65 лет

"В столице подтверждено 2 699 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 40,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% – от 46 до 65 лет, 10,7% - от 66 до 79 лет, еще 6,2% – старше 80 лет. Также 8,6% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.