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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T10:57
https://ria.ru/20200520/1571715386.html
В Москве более 80% новых заболевших COVID-19 младше 65 лет
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570812581_0:67:2936:1719_1036x0_80_0_0_89e1ed59a8a656c7bf76a8881a691f6a.jpg
РИА Новости

В Москве более 80% новых заболевших COVID-19 младше 65 лет

10:56 20.05.2020 (обновлено: 10:57 20.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник . Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 80% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет, 8,6% среди заболевших - дети, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 2 699 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 40,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% – от 46 до 65 лет, 10,7% - от 66 до 79 лет, еще 6,2% – старше 80 лет. Также 8,6% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.
Уточняется, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 152 306 случаев коронавируса.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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