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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T10:53
https://ria.ru/20200520/1571715288.html
В Липецкой области за сутки выявили 79 новых случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570018917_0:12:2173:1234_1036x0_80_0_0_1f5533ca648315b949665beec7d029bf.jpg
РИА Новости

В Липецкой области за сутки выявили 79 новых случаев коронавируса

10:53 20.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 20 мая - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией за сутки в Липецкой области выросло на рекордные 79 человек, что связывают с появлением очагов заражения внутри семей, сообщает администрация региона.
"За минувшие сутки в регионе зарегистрированы 79 случаев инфицирования COVID-19. Прирост заболеваемости санитарные врачи связывают с возникновением очагов заражения внутри семей. К всплеску привело нарушение жителями региона режима самоизоляции в период майских праздников. В настоящий момент очаги выявлены", - говорится в сообщении.
Представитель администрации области пояснил РИА Новости, что 79 случаев - рекорд по числу заболевших за сутки. По его словам, все новые пациенты чувствуют себя удовлетворительно.
Всего на территории Липецкой области выявлено 1377 случаев новой коронавирусной инфекции, 341 человек выздоровел, четыре человека умерли.
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