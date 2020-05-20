В Москве результаты тестов на COVID стали доступны в электронной медкарте

Тестирование на наличие антител к COVID-19

Тестирование на наличие антител к COVID-19

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москвичи получили доступ к результатам анализов на COVID-19 в электронной медкарте, информация будет появляться в карте в течение 2-4 дней с момента сдачи анализа, сообщила журналистам заместитель мэра Москвичи получили доступ к результатам анализов на COVID-19 в электронной медкарте, информация будет появляться в карте в течение 2-4 дней с момента сдачи анализа, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"Результаты ПЦР- и ИФА-тестирований на COVID-19 стали доступны москвичам в электронной медкарте. Жители также получают подробную расшифровку всех показателей и четкое объяснение того, что необходимо сделать дальше. Благодаря электронной медицинской карте теперь получать информацию о результатах тестирований стало удобнее", - отметила Ракова.

Заммэра добавила, что в медицинской карте доступны все результаты анализов на COVID-19, сделанные после 20 апреля.

На прошлой неделе в Москве было запущено исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу методом ИФА. Отбор участников исследования проводится методом случайной выборки. Горожане приглашаются на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник.