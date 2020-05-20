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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T10:53
https://ria.ru/20200520/1571715256.html
В Москве результаты тестов на COVID стали доступны в электронной медкарте
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669488_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_6f65fe5af2fa8789bb9e8094f2793d2f.jpg
РИА Новости

В Москве результаты тестов на COVID стали доступны в электронной медкарте

10:53 20.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование на наличие антител к COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Тестирование на наличие антител к COVID-19
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москвичи получили доступ к результатам анализов на COVID-19 в электронной медкарте, информация будет появляться в карте в течение 2-4 дней с момента сдачи анализа, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Результаты ПЦР- и ИФА-тестирований на COVID-19 стали доступны москвичам в электронной медкарте. Жители также получают подробную расшифровку всех показателей и четкое объяснение того, что необходимо сделать дальше. Благодаря электронной медицинской карте теперь получать информацию о результатах тестирований стало удобнее", - отметила Ракова.
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Заммэра добавила, что в медицинской карте доступны все результаты анализов на COVID-19, сделанные после 20 апреля.
На прошлой неделе в Москве было запущено исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу методом ИФА. Отбор участников исследования проводится методом случайной выборки. Горожане приглашаются на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМосква
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