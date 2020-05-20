В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 29 тысяч

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев коронавируса Количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 Сингапуре за сутки увеличилось на 570 и достигло 29 364, сообщает министерство здравоохранения страны.

"По состоянию на 12.00 (07.00 мск) 20 мая 2020 года министерство здравоохранения предварительно подтвердило еще 570 случаев заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в отчете на сайте минздрава.

Большинство новых зараженных - иностранные рабочие, которые живут в общежитиях. Накануне в стране за сутки медики выявили 451 случай коронавируса. За все время в стране скончались 22 человека с коронавирусом, вылечились более тысячи пациентов.

Власти Сингапура с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрытыми. Во вторник власти страны обнародовали поэтапный план снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавируса нового типа, его реализация начнется со второго июня.

Карантин из-за распространения в стране коронавируса нового типа был изначально введен седьмого апреля. В конце месяца власти продлили действие ограничений до первого июня.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.