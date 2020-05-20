Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T10:53
https://ria.ru/20200520/1571715212.html
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 29 тысяч
https://cdn25.img.ria.ru/images/156312/30/1563123033_0:339:3037:2047_1036x0_80_0_0_93414157dd96483f9305078be7aff970.jpg
РИА Новости

В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 29 тысяч

10:53 20.05.2020
125
© AP Photo / Wong Maye-EМашины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
© AP Photo / Wong Maye-E
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Сингапуре за сутки увеличилось на 570 и достигло 29 364, сообщает министерство здравоохранения страны.
"По состоянию на 12.00 (07.00 мск) 20 мая 2020 года министерство здравоохранения предварительно подтвердило еще 570 случаев заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в отчете на сайте минздрава.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Большинство новых зараженных - иностранные рабочие, которые живут в общежитиях. Накануне в стране за сутки медики выявили  451 случай коронавируса. За все время в стране скончались 22 человека с коронавирусом, вылечились более тысячи пациентов.
Власти Сингапура с 5 мая решили возобновить работу некоторых предприятий. Открываются центры традиционной китайской медицины. Жители страны смогут заниматься физкультурой на территории частных кондоминиумов, при этом бассейны и спортивные залы останутся закрытыми. Во вторник власти страны обнародовали поэтапный план снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавируса нового типа, его реализация начнется со второго июня.
Карантин из-за распространения в стране коронавируса нового типа был изначально введен седьмого апреля. В конце месяца власти продлили действие ограничений до первого июня.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
201000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗСингапур (страна)В мире
Рекомендуем
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
В Сингапуре начнут поэтапное снятие ограничений из-за COVID-19
Таллин
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1794
Машина скорой помощи в Ереване
В Армении число выявленных случаев COVID-19 выросло до 5271
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 19 тысяч
Польша
В Польше число случаев COVID-19 выросло до 19 569
Тегеран
В Иране выявили 2346 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
В Грузии число излечившихся от коронавируса достигло 475
Тест на коронавирус
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 90 тысяч
Президент США Дональд Трамп
Эксперт назвал улучшение отношений с Россией идеей фикс Трампа
Медики и пациенты с коронавирусом
В России за сутки умерли 135 пациентов с COVID-19
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минск
В Белоруссии за сутки выявили 918 новых случаев COVID-19
Пустая больничная палата
В России за сутки 9262 человека выздоровели от COVID-19
В лаборатории
В России разрабатывают 47 вакцин от COVID-19
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Малайзии число заразившихся коронавирусом превысило семь тысяч
Тестирование на наличие антител к COVID-19
В Москве результаты тестов на COVID стали доступны в электронной медкарте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:10Эксперты назвали сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке
07:08COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
07:05В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек
07:03В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
07:01Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
07:00В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19
06:54Прибывающие на Сахалин с 27 мая должны будут иметь тест на COVID-19
06:47Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
06:42В Бурятии полностью потушили лесные пожары
06:38В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
06:34В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
06:32Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
06:30Под Самарой локализовали пожар на складе с пластмассой
06:19Эксперт оценил перспективы России и Казахстана на рынке продовольствия
06:15Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
06:11В Южной Корее зафиксировали 12 новых случаев COVID-19
06:09В СФ предлагают ввести в КоАП ответственность для юрлиц за ночной шум
06:00Сахалинский губернатор обратился в суд с заявлением об отставке мэра Охи
05:57В России продажи косметики в апреле выросли на 17%
05:45ФНС объяснила, зачем в России создается Единый регистр населения
Лента новостейМолния