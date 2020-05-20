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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T10:51
https://ria.ru/20200520/1571715087.html
В Армении число выявленных случаев COVID-19 выросло до 5271
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510885_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_81a63d33dcbd03832494d396d0b8b6c6.jpg
РИА Новости

В Армении число выявленных случаев COVID-19 выросло до 5271

10:51 20.05.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи в Ереване
Машина скорой помощи в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Машина скорой помощи в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 230 и достигло 5271, еще три человека скончались, сообщается в среду на сайте Минздрава.
Во вторник власти республики сообщали о 5041 подтвержденном случае и 64 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
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"В Армении подтвержден 5271 случай коронавируса. Излечились 2419 пациентов. Скончались 67 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 2758 пациентов, проведен 44 071 тест, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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