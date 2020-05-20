В Кировской области умер шестой пациент с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Шестой пациент с Шестой пациент с коронавирусом умер в Кировской области , у 65-летнего мужчины были больные легкие, сообщает оперштаб региона.

"Сегодня, 20 мая, в 6 утра в госпитале скончался 65-летний житель Кирова. Течение заболевания у мужчины проходило в тяжелой форме в связи с тем, что он страдал хронической обструктивной болезнью легких", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Кировской области зарегистрировано 26 новых случаев коронавируса, общее число заражений составляет 1096. "В инфекционных госпиталях находятся 355 пациентов. Они получают лечение в соответствии с клиническими рекомендациями. Состояние госпитализированных преимущественно оценивается как стабильное. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 7 человек, четыре пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких", - отмечается в сообщении.

Накануне из инфекционных госпиталей выписаны еще 40 выздоровевших. Общее число вылечившихся составляет 687 человек. Под наблюдением в домашних условиях находятся 4711 человек, в том числе 592 ребенка. Заболевших среди них нет.