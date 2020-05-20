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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T10:51
https://ria.ru/20200520/1571715018.html
В Кировской области умер шестой пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Кировской области умер шестой пациент с коронавирусом

10:51 20.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Шестой пациент с коронавирусом умер в Кировской области, у 65-летнего мужчины были больные легкие, сообщает оперштаб региона.
"Сегодня, 20 мая, в 6 утра в госпитале скончался 65-летний житель Кирова. Течение заболевания у мужчины проходило в тяжелой форме в связи с тем, что он страдал хронической обструктивной болезнью легких", - говорится в сообщении.
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За минувшие сутки в Кировской области зарегистрировано 26 новых случаев коронавируса, общее число заражений составляет 1096. "В инфекционных госпиталях находятся 355 пациентов. Они получают лечение в соответствии с клиническими рекомендациями. Состояние госпитализированных преимущественно оценивается как стабильное. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 7 человек, четыре пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких", - отмечается в сообщении.
Накануне из инфекционных госпиталей выписаны еще 40 выздоровевших. Общее число вылечившихся составляет 687 человек. Под наблюдением в домашних условиях находятся 4711 человек, в том числе 592 ребенка. Заболевших среди них нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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