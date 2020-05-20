Тестирование на COVID-19 началось на предприятиях Лыткарина

Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19

Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Тестирование на наличие . Тестирование на наличие коронавирусной инфекции началось на предприятиях городского округа Лыткарино Московской области, говорится в сообщении пресс-службы округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому, предприятия возобновившие работу с 18 мая должны еженедельно тестировать на COVID-19 не менее 10% сотрудников от общего количества рабочих на предприятии.

"Сотрудники предприятий, где работают более 100 человек, сдают тест на наличие коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.