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Новости Подмосковья
2020-05-20T10:30
https://ria.ru/20200520/1571713659.html
Тестирование на COVID-19 началось на предприятиях Лыткарина
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

Тестирование на COVID-19 началось на предприятиях Лыткарина

10:30 20.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Тестирование на наличие коронавирусной инфекции началось на предприятиях городского округа Лыткарино Московской области, говорится в сообщении пресс-службы округа.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому, предприятия возобновившие работу с 18 мая должны еженедельно тестировать на COVID-19 не менее 10% сотрудников от общего количества рабочих на предприятии.
"Сотрудники предприятий, где работают более 100 человек, сдают тест на наличие коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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18 мая, 19:07Новости Подмосковья
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Московская область находится на втором месте по числу заражённых коронавирусом в России после Москвы. В Лыткарине по состоянию на утро 19 мая зафиксировано 162 случая заражения COVID-19.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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