В Подмосковье за стуки выявили 903 новых случая коронавируса

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Подмосковье за сутки выявлено 903 новых случая заболевания COVID-19, общее число случаев в регионе превысило 30 тысяч, сообщается в Telegram-канале оперштаба по ситуации с коронавирусом в Подмосковье.
"903 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки. Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Московской области составляет 30 091", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф