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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-20T10:27
https://ria.ru/20200520/1571713525.html
В Подмосковье за стуки выявили 903 новых случая коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570568425_0:320:3070:2047_1036x0_80_0_0_9e42315e18d81c5f0621c2296aa34985.jpg
РИА Новости

В Подмосковье за стуки выявили 903 новых случая коронавируса

10:27 20.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Подмосковье за сутки выявлено 903 новых случая заболевания COVID-19, общее число случаев в регионе превысило 30 тысяч, сообщается в Telegram-канале оперштаба по ситуации с коронавирусом в Подмосковье.
"903 новых случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки. Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Московской области составляет 30 091", - говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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