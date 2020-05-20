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Новости Подмосковья
2020-05-20T10:26
https://ria.ru/20200520/1571713490.html
Свыше 15 тысяч жителей Подмосковья оценили качество услуг ЖКХ
https://cdn21.img.ria.ru/images/49925/68/499256889_0:383:3025:2084_1036x0_80_0_0_56b83244199279f01d67cdbf37a7e30d.jpg
РИА Новости

Свыше 15 тысяч жителей Подмосковья оценили качество услуг ЖКХ

10:26 20.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота коммунальных служб
Работа коммунальных служб
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Порядка 15,5 тысяч жителей Московской области оценили качество жилищно-коммунальных услуг и работу региональных управляющих компаний в рамках проекта ТыРешаешьЖКХ.РФ, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья.
Портал ТыРешаешьЖКХ.рф позволяет жителям оценить качество жилищно-коммунальных услуг, работу управляющей компании и ее персонала. Сервис запущен Министерством ЖКХ Московской области совместно с Госжилинспекцией и Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов в феврале текущего года.
"В голосовании приняли участие уже свыше 15,5 тысячи человек. Если говорить про оценку персонала, то жители больше всего довольны работой слесарей. Их средний балл составил 4,34. Больше всего нареканий вызвали электрики. Они получили 3,86 балла", - приводятся слова главы ведомства Ольги Фединой.
ЖК Солнечная система
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Новости ПодмосковьяГосжилинспекцияМосковская область (Подмосковье)
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