Свыше 15 тысяч жителей Подмосковья оценили качество услуг ЖКХ

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Порядка 15,5 тысяч жителей Московской области оценили качество жилищно-коммунальных услуг и работу региональных управляющих компаний в рамках проекта ТыРешаешьЖКХ.РФ, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья.
Портал ТыРешаешьЖКХ.рф позволяет жителям оценить качество жилищно-коммунальных услуг, работу управляющей компании и ее персонала. Сервис запущен Министерством ЖКХ Московской области совместно с Госжилинспекцией и Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов в феврале текущего года.
"В голосовании приняли участие уже свыше 15,5 тысячи человек. Если говорить про оценку персонала, то жители больше всего довольны работой слесарей. Их средний балл составил 4,34. Больше всего нареканий вызвали электрики. Они получили 3,86 балла", - приводятся слова главы ведомства Ольги Фединой.
По данным портала, лучше всего работают управляющие компании Жуковского, Зарайска, Ивантеевки, Каширы и Королева.