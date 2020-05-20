Свыше 15 тысяч жителей Подмосковья оценили качество услуг ЖКХ

"В голосовании приняли участие уже свыше 15,5 тысячи человек. Если говорить про оценку персонала, то жители больше всего довольны работой слесарей. Их средний балл составил 4,34. Больше всего нареканий вызвали электрики. Они получили 3,86 балла", - приводятся слова главы ведомства Ольги Фединой.