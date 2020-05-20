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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T10:11
https://ria.ru/20200520/1571712600.html
В Тамбовской области выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571655984_0:0:2617:1472_1036x0_80_0_0_5c0924561455f1f1c151ded743521d6b.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом

10:11 20.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрачи
Врачи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врачи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 20 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 85 пациентов в Тамбовской области, всего в регионе зарегистрировано 2154 случая COVID-19, сообщила администрация региона.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 2154 (636 из них выздоровели: 280 выписаны из стационара, 356 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерли шесть)", - говорится в сообщении.
По данным администрации области, за сутки в регионе зарегистрировано 85 новых случаев заболевания.
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"Из них: 30 мужчин, 55 женщин, детей нет. Возраст от 20 до 93 лет. Трое прибыли из других регионов нет, 82 контактных с больными из других регионов", - говорится в сообщении.
Госпитализированы 464 человека, у 334 диагноз подтвержден, у двоих - подозрение на коронавирус, у 128 анализы в работе, из госпитализированных у 201 человека пневмония.
"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 3264 (из них подтверждённых случаев - 1178, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 4734. Выписаны из больниц – 600. Всего обследованных лиц - 9062", - добавили в обладминистрации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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