В Тамбовской области выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 20 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 85 пациентов в Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 85 пациентов в Тамбовской области , всего в регионе зарегистрировано 2154 случая COVID-19, сообщила администрация региона.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 2154 (636 из них выздоровели: 280 выписаны из стационара, 356 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерли шесть)", - говорится в сообщении.

По данным администрации области, за сутки в регионе зарегистрировано 85 новых случаев заболевания.

"Из них: 30 мужчин, 55 женщин, детей нет. Возраст от 20 до 93 лет. Трое прибыли из других регионов нет, 82 контактных с больными из других регионов", - говорится в сообщении.

Госпитализированы 464 человека, у 334 диагноз подтвержден, у двоих - подозрение на коронавирус, у 128 анализы в работе, из госпитализированных у 201 человека пневмония.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 3264 (из них подтверждённых случаев - 1178, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 4734. Выписаны из больниц – 600. Всего обследованных лиц - 9062", - добавили в обладминистрации.