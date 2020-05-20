В Пермском крае число медиков с COVID-19 выросло до 170

"За сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 11 медицинских работников, всего в регионе COVID-19 зафиксирован у 170 сотрудников медучреждений", — говорится в сообщении.

По данным министерства здравоохранения, в регионе за время эпидемии зарегистрировано 1125 заболевших COVID-19, выздоровели 557 человек, 33 пациента скончались, на домашнем карантине остаются более 1,7 тысячи жителей.