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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T09:45
https://ria.ru/20200520/1571711466.html
В Пермском крае число медиков с COVID-19 выросло до 170
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836904_0:0:2979:1677_1036x0_80_0_0_7315746438569074b3186cf6794948ad.jpg
РИА Новости

В Пермском крае число медиков с COVID-19 выросло до 170

09:45 20.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 20 мая - РИА Новости. Количество заразившихся коронавирусом медицинских работников в Пермском крае увеличилось до 170 человек, за минувшие сутки инфекция подтверждена еще у 11 сотрудников больниц, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 11 медицинских работников, всего в регионе COVID-19 зафиксирован у 170 сотрудников медучреждений", — говорится в сообщении.
По данным министерства здравоохранения, в регионе за время эпидемии зарегистрировано 1125 заболевших COVID-19, выздоровели 557 человек, 33 пациента скончались, на домашнем карантине остаются более 1,7 тысячи жителей.
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