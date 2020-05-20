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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T09:57
https://ria.ru/20200520/1571711195.html
В Москве за сутки 5440 пациентов вылечились от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570839352_0:259:2770:1817_1036x0_80_0_0_f779745caefa6fbbb646be486981574f.jpg
РИА Новости

В Москве за сутки 5440 пациентов вылечились от COVID-19

09:38 20.05.2020 (обновлено: 09:57 20.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке
Медик карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик карантинного центра в Коммунарке
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ещё 5440 пациентов выздоровели в Москве после лечения от коронавирусной инфекции, что в два раза больше, чем днем ранее. Это и самый высокий показатель за все время.
Всего выздоровели более 36 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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"Количество выздоровевших в Москве быстро увеличивается. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 5440 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 36936", - сообщила вице-мэр.
Исходя из данных, число выздоровевших в среду в два раза больше, чем днем ранее. Во вторник число вылечившихся составляло 2583.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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