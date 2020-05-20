В Москве за сутки 5440 пациентов вылечились от COVID-19

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ещё 5440 пациентов выздоровели в Москве после лечения от коронавирусной инфекции, что в два раза больше, чем днем ранее. Это и самый высокий показатель за все время.
Всего выздоровели более 36 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве быстро увеличивается. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело сразу 5440 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 36936", - сообщила вице-мэр.
Исходя из данных, число выздоровевших в среду в два раза больше, чем днем ранее. Во вторник число вылечившихся составляло 2583.
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