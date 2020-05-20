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2020-05-20T09:35
https://ria.ru/20200520/1571711033.html
В Энгельсе создали оперативный штаб из-за обрушения в жилом доме
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РИА Новости

В Энгельсе создали оперативный штаб из-за обрушения в жилом доме

09:35 20.05.2020
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© Фото : МЧС РоссииНа месте обрушения лестницы в жилом доме в городе Энгельс в Саратовской области
На месте обрушения лестницы в жилом доме в городе Энгельс в Саратовской области
© Фото : МЧС России
На месте обрушения лестницы в жилом доме в городе Энгельс в Саратовской области
САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости. Власти Энгельсского района Саратовской области создали оперативный штаб в связи с обрушением лестничных пролетов в четырехэтажном жилом доме, где пострадала женщина, сообщила районная администрация.
Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что в Энгельсе по адресу Летный городок, дом 35, произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами, пострадала женщина. В главке МЧС по региону отметили, что все жильцы эвакуированы, угрозы дальнейшего обрушения в доме нет.
Обрушившиеся лестничные марши в подъезде дома в Энгельсе
Вчера, 09:26
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"В администрации Энгельсского муниципального района создан оперативный штаб по чрезвычайной ситуации в Летном городке. Структуру возглавил исполняющий полномочия главы Энгельсского муниципального района Алексей Стрельников", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сообщение об обрушении лестничных пролетов в третьем подъезде дома поступило в ЕДДС района в 8.05 (7.05 мск), пострадавшая доставлена в Энгельсскую городскую клиническую больницу №1.
"Ситуация находится на контроле, на месте дано поручение сотрудникам администрации оперативно решить вопрос с организацией размещения и питания эвакуированных жителей дома. В ближайшие часы проведу заседание КЧС, на котором будут приняты решения о дальнейших действиях", - цитирует слова Стрельникова районная администрация.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЭнгельсСаратовская областьПроисшествия
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