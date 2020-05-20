В Энгельсе создали оперативный штаб из-за обрушения в жилом доме

"Ситуация находится на контроле, на месте дано поручение сотрудникам администрации оперативно решить вопрос с организацией размещения и питания эвакуированных жителей дома. В ближайшие часы проведу заседание КЧС, на котором будут приняты решения о дальнейших действиях", - цитирует слова Стрельникова районная администрация.