В Энгельсе создали оперативный штаб из-за обрушения в жилом доме

САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости. Власти Энгельсского района Саратовской области создали оперативный штаб в связи с обрушением лестничных пролетов в четырехэтажном жилом доме, где пострадала женщина, сообщила районная администрация.
Ранее в пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщили, что в Энгельсе по адресу Летный городок, дом 35, произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами, пострадала женщина. В главке МЧС по региону отметили, что все жильцы эвакуированы, угрозы дальнейшего обрушения в доме нет.
"В администрации Энгельсского муниципального района создан оперативный штаб по чрезвычайной ситуации в Летном городке. Структуру возглавил исполняющий полномочия главы Энгельсского муниципального района Алексей Стрельников", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сообщение об обрушении лестничных пролетов в третьем подъезде дома поступило в ЕДДС района в 8.05 (7.05 мск), пострадавшая доставлена в Энгельсскую городскую клиническую больницу №1.
"Ситуация находится на контроле, на месте дано поручение сотрудникам администрации оперативно решить вопрос с организацией размещения и питания эвакуированных жителей дома. В ближайшие часы проведу заседание КЧС, на котором будут приняты решения о дальнейших действиях", - цитирует слова Стрельникова районная администрация.