В Воронежской области за сутки выявили 20 новых случаев COVID-19

ВОРОНЕЖ, 20 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Воронежской области, за сутки выросло на 20, общее количество случаев составило 1266, сообщает правительство региона.
"В среду, 20 мая, официально подтверждено заражение 20 человек в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 1266 человек. Умерли 16 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровел 721 человек, из них около 70 - за 19 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
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