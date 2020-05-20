В Воронежской области за сутки выявили 20 новых случаев COVID-19

"В среду, 20 мая, официально подтверждено заражение 20 человек в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа", - говорится в сообщении.

Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 1266 человек. Умерли 16 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровел 721 человек, из них около 70 - за 19 мая.