В Тамбовской области более 600 человек выздоровели от COVID-19

"Всего на утро 20 мая вылечено от коронавирусной инфекции в Тамбовской области 636 человек, из них выписано из стационаров 280 человек, снято с амбулаторного наблюдения на дому в связи с выздоровлением 356 человек", - говорится в сообщении.