В Тамбовской области более 600 человек выздоровели от COVID-19

ВОРОНЕЖ, 20 мая - РИА Новости. Порядка 60 человек выздоровели за сутки после заражения новой коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, общее число победивших болезнь достигло 636, сообщает в среду администрация региона.
По данным на 19 мая, в Тамбовской области было выявлено 2069 заболевших COVID-19, из них 579 выздоровели.
"Всего на утро 20 мая вылечено от коронавирусной инфекции в Тамбовской области 636 человек, из них выписано из стационаров 280 человек, снято с амбулаторного наблюдения на дому в связи с выздоровлением 356 человек", - говорится в сообщении.
Шесть пациентов с подтвержденной коронавиурсной инфекцией в области скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф