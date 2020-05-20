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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T09:23
https://ria.ru/20200520/1571710535.html
В Тамбовской области более 600 человек выздоровели от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_ad3c56caf8220c0c1c241e16462e4a49.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области более 600 человек выздоровели от COVID-19

09:23 20.05.2020
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Пустая больничная палата. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 20 мая - РИА Новости. Порядка 60 человек выздоровели за сутки после заражения новой коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, общее число победивших болезнь достигло 636, сообщает в среду администрация региона.
По данным на 19 мая, в Тамбовской области было выявлено 2069 заболевших COVID-19, из них 579 выздоровели.
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"Всего на утро 20 мая вылечено от коронавирусной инфекции в Тамбовской области 636 человек, из них выписано из стационаров 280 человек, снято с амбулаторного наблюдения на дому в связи с выздоровлением 356 человек", - говорится в сообщении.
Шесть пациентов с подтвержденной коронавиурсной инфекцией в области скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
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