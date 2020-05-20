В Кузбассе за сутки выявили 23 случая коронавируса

"Еще у двадцати трех пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Шесть пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже сто двадцать три человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса двести тридцать пять больных коронавирусом", – написал губернатор в своем Telegram-канале.