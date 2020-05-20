В Кузбассе за сутки выявили 23 случая коронавируса

КЕМЕРОВО, 20 мая - РИА Новости. Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 23 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Еще у двадцати трех пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Шесть пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже сто двадцать три человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса двести тридцать пять больных коронавирусом", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, восемь новых случаев заражения зарегистрировано в Новокузнецке, три – в Осинниках, по два – в Белово, Прокопьевске и Новокузнецком районе, по одному – в Кемерово, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Юрге, Кемеровском и Прокопьевском районах. Среди выздоровевших – два жителя Кемерово и двое из поселка Краснобродского, по одному – из Анжеро-Судженска и Белово.
По данным на среду, в Кузбассе выявлено 365 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 123 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7323 человека.
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