В ЕАО опровергли сообщения о третьем умершем пациенте с COVID-19

"По официальной статистике, смертей от COVID-19 в ЕАО по-прежнему две. Вчера вечером в инфекционной больнице действительно умерла молодая женщина. Больничный тест на новую коронавирусную инфекцию у неё был отрицательный. Женщина была госпитализирована с тяжёлой пневмонией. Окончательную причину смерти установят в ходе исследования тела", - сообщил представитель пресс-службы.