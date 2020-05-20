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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T07:05
https://ria.ru/20200520/1571707214.html
В ЕАО опровергли сообщения о третьем умершем пациенте с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571509858_0:470:2806:2048_1036x0_80_0_0_572db5874992d0e966b134c2cc69c97f.jpg
РИА Новости

В ЕАО опровергли сообщения о третьем умершем пациенте с COVID-19

07:05 20.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах
Медицинские работники в защитных костюмах
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах
ХАБАРОВСК, 20 мая – РИА Новости. Власти Еврейской автономной области опровергают информацию местных СМИ о смерти третьего жителя области с коронавирусной инфекцией, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
В СМИ появилась информация о том, что 39-летняя жительница Биробиджана с положительным тестом на COVID-19 скончалась в инфекционной больнице. Женщина страдала хроническими заболеваниями.
"По официальной статистике, смертей от COVID-19 в ЕАО по-прежнему две. Вчера вечером в инфекционной больнице действительно умерла молодая женщина. Больничный тест на новую коронавирусную инфекцию у неё был отрицательный. Женщина была госпитализирована с тяжёлой пневмонией. Окончательную причину смерти установят в ходе исследования тела", - сообщил представитель пресс-службы.
Он отметил, что в инфекционной больнице сейчас находятся 39 пациентов, у 21 из них подтвержден COVID-19. Остальные лежат с пневмониями, как особая группа риска.
По данным правительства региона, в ЕАО с начала пандемии зарегистрировано 247 случаев заболевания коронавирусом, из них 122 человека выздоровело, двое умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Еврейская автономная областьПроисшествия
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