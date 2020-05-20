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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T04:03
https://ria.ru/20200520/1571705796.html
Ежедневное число умерших от COVID-19 в Мексике продолжает расти
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_87d62cd71d7f148281760a588184c814.jpg
РИА Новости

Ежедневное число умерших от COVID-19 в Мексике продолжает расти

04:03 20.05.2020
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CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 20 мая - РИА Новости. Общее число летальных случаев с лабораторно подтвержденным COVID-19 в Мексике увеличилось за сутки на 334, выявлены 2713 новых заражений, оба показателя обновили максимумы на неделе, когда власти страны приступили к поэтапному снятию санитарных ограничений, следует из обновленной статистики минздрава Мексики.
"За последние 24 часа выявлены 2713 новых случаев заражения коронавирусом, это максимальный дневной прирост, зафиксированный с начала эпидемии", - сообщил глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.
Первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19, был выявлен в Мексике 28 февраля. Общее число случаев достигло 54 346, скончались 5666 человек (+334 за сутки), еще 733 летальных случая изучаются как подозрительные.
Число активных случаев, где симптомы проявились в последние 14 дней, достигло 11 767 (+467), власти изучают 29 450 подозрений на коронавирус. Общее число лабораторно исследованных пациентов - 185 775 (+8642 за сутки).
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Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор и чиновники минздрава ранее заявляли, что с 18 мая власти ожидают снижения эпидемиологической нагрузки, однако ежедневный прирост числа заражений продолжает обновлять максимум.
Как пояснил Аломиа, такая ситуация будет продолжаться еще несколько дней, поскольку в ряде крупных регионов страны эпидемия одновременно проходит пик интенсивности.
Около 200 муниципалитетов страны - 10% от общего числа, которые называют "муниципалитетами надежды", не выявили случаев COVID-19 на своей территории и приступили с 18 мая к возобновлению активности после карантина, хотя ряд руководителей таких регионов решили продлить ограничения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МексикаВ мире
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