Ежедневное число умерших от COVID-19 в Мексике продолжает расти

МЕХИКО, 20 мая - РИА Новости. Общее число летальных случаев с лабораторно подтвержденным Общее число летальных случаев с лабораторно подтвержденным COVID-19 Мексике увеличилось за сутки на 334, выявлены 2713 новых заражений, оба показателя обновили максимумы на неделе, когда власти страны приступили к поэтапному снятию санитарных ограничений, следует из обновленной статистики минздрава Мексики.

"За последние 24 часа выявлены 2713 новых случаев заражения коронавирусом, это максимальный дневной прирост, зафиксированный с начала эпидемии", - сообщил глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.

Первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19, был выявлен в Мексике 28 февраля. Общее число случаев достигло 54 346, скончались 5666 человек (+334 за сутки), еще 733 летальных случая изучаются как подозрительные.

Число активных случаев, где симптомы проявились в последние 14 дней, достигло 11 767 (+467), власти изучают 29 450 подозрений на коронавирус. Общее число лабораторно исследованных пациентов - 185 775 (+8642 за сутки).

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор и чиновники минздрава ранее заявляли, что с 18 мая власти ожидают снижения эпидемиологической нагрузки, однако ежедневный прирост числа заражений продолжает обновлять максимум.

Как пояснил Аломиа, такая ситуация будет продолжаться еще несколько дней, поскольку в ряде крупных регионов страны эпидемия одновременно проходит пик интенсивности.

Около 200 муниципалитетов страны - 10% от общего числа, которые называют "муниципалитетами надежды", не выявили случаев COVID-19 на своей территории и приступили с 18 мая к возобновлению активности после карантина, хотя ряд руководителей таких регионов решили продлить ограничения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.