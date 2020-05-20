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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T03:25
https://ria.ru/20200520/1571705340.html
Колумбия продлила карантин из-за коронавируса до 31 мая
https://cdn25.img.ria.ru/images/149299/51/1492995109_0:128:3106:1875_1036x0_80_0_0_7c253ecc4189038b305aff6ef93e3c30.jpg
РИА Новости

Колумбия продлила карантин из-за коронавируса до 31 мая

03:25 20.05.2020
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© РИА Новости / Чернощек А / Перейти в фотобанкКолумбия
Колумбия
© РИА Новости / Чернощек А
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Колумбия. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 мая – РИА Новости. Колумбия продлила карантин из-за коронавируса до 31 мая, с 1 июня ожидается начало работы производственного сектора, сообщил президент страны Иван Дуке.
"Обязательная изоляция, которую мы имели до сегодняшнего дня, мы продлим до 31 мая", - приводит слова главы государства его администрация в Twitter.
Текущий срок карантина истекает 25 мая.
В свою очередь, глава аппарата президента Мария Паула Корреа сообщила, что срок действия чрезвычайной эпидемиологической ситуации продлен до 31 августа. С 1 июня и до 30 июня пройдет первая фаза "умного" карантина с восстановлением производства, но не социальной жизни.
Люди старше 70 лет и дети младше пяти лет по-прежнему будут находиться в изоляции. Им будет разрешено выходить под контролем. Госсектор страны на 80% продолжит работу дистанционно.
В Колумбии подтверждено 16 935 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 613 человек, выздоровели 4 050 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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