БУЭНОС-АЙРЕС, 20 мая – РИА Новости. Колумбия продлила карантин из-за коронавируса до 31 мая, с 1 июня ожидается начало работы производственного сектора, сообщил президент страны Иван Дуке

"Обязательная изоляция, которую мы имели до сегодняшнего дня, мы продлим до 31 мая", - приводит слова главы государства его администрация в Twitter.

Текущий срок карантина истекает 25 мая.

В свою очередь, глава аппарата президента Мария Паула Корреа сообщила, что срок действия чрезвычайной эпидемиологической ситуации продлен до 31 августа. С 1 июня и до 30 июня пройдет первая фаза "умного" карантина с восстановлением производства, но не социальной жизни.

Люди старше 70 лет и дети младше пяти лет по-прежнему будут находиться в изоляции. Им будет разрешено выходить под контролем. Госсектор страны на 80% продолжит работу дистанционно.

В Колумбии подтверждено 16 935 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 613 человек, выздоровели 4 050 пациентов.