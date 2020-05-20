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Распространение нового коронавируса
2020-05-20T05:35
https://ria.ru/20200520/1571704816.html
В Нидерландах человек заразился коронавирусом от норки
https://cdn24.img.ria.ru/images/149268/91/1492689187_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_d52abce9ed6ad923de6f5159a67b2df4.jpg
РИА Новости

В Нидерландах человек заразился коронавирусом от норки

02:47 20.05.2020 (обновлено: 05:35 20.05.2020)
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© Министерство природных ресурсов и экологии России. Андрей ГабовНорка
Норка
© Министерство природных ресурсов и экологии России. Андрей Габов
Норка. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Случай передачи коронавирусной инфекции от норки человеку был зафиксирован на звероводческой ферме в Нидерландах, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо министра сельского хозяйства страны парламенту.
В апреле министерство сельского хозяйства Нидерландов сообщило, что заражение COVID-19 подтвердилось у норок, проживающих на двух звероводческих фермах в провинции Северный Брабант. Фермы, на которых проживает более 20 тысяч норок, находятся в эпицентре вспышки коронавируса в стране. Животные были протестированы после появления у них некоторых симптомов, в том числе затрудненного дыхания. Власти ограничили доступ к фермам в качестве меры предосторожности, однако заявили, что риска распространения вируса от зверей к человеку нет.
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В своем письме министр признала, что выпущенные ранее ее ведомством рекомендации, в соответствии с которыми передача вируса от животных человеку невозможна, были ошибочными. Она отметила, что риск заражения человека от животных все еще оценивается как минимальный.
Текущее состояние заразившегося сотрудника фермы в письме не уточняется.
Ранее были подтверждены факты заражения COVID-19 нескольких собак и кошек (домашних кошек и тигра), находившихся в контакте с инфицированными людьми. Как представляется, восприимчивыми к инфекции также являются хорьки. В лабораторных условиях была установлена возможность внутривидовой передачи инфекции кошками и хорьками, однако пока нет никаких доказательств того, что эти животные могут передать болезнь человеку и участвовать в распространении COVID-19. COVID-19 передается преимущественно воздушно-капельным путем, то есть через капли, которые выделяются из дыхательных путей больного, например при кашле, чихании или при общении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19НидерландыВ мире
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