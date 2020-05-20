МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. "Глядя в пасть: изнанка дрессировки хищников в репортаже 360" – так называется первая часть стартовавшего сегодня проекта РИА Новости в формате 360 и смешанной реальности. Он посвящен ранее закрытой для зрителей репетиционной кухне Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, содержит элементы дополненной реальности (AR) и сопровождается подкастами на сайте . "Глядя в пасть: изнанка дрессировки хищников в репортаже 360" – так называется первая часть стартовавшего сегодня проекта РИА Новости в формате 360 и смешанной реальности. Он посвящен ранее закрытой для зрителей репетиционной кухне Большого Московского цирка на проспекте Вернадского, содержит элементы дополненной реальности (AR) и сопровождается подкастами на сайте ria.ru

Первая серия посвящена дрессировкам львов и тигров. В ее основу легли съемки первой в истории Большого Московского цирка публичной репетиции, которую проводили братья Эдгард и Аскольд Запашные, а также уникальные кадры закрытых репетиций. Это позволяет увидеть процесс со многих ракурсов и объективно показать, есть ли разница в работе людей и животных на публике и как в действительности дрессировщики добиваются от хищников выполнения номеров.

За частью трюков зритель может наблюдать почти что глазами дрессировщика: на груди художественного руководителя цирка Аскольда Запашного была закреплена камера видеообзора на 360 градусов. Это позволило, например, в мельчайших деталях снять номер с кормлением льва мясом изо рта дрессировщика.

© РИА Новости / Владимир Песня РИА Новости запускает видеопроект о Большом цирке в формате 360 © РИА Новости / Владимир Песня РИА Новости запускает видеопроект о Большом цирке в формате 360

"Виртуальная реальность позволяет человеку, находясь дома или в совершенно другом месте, приблизиться, приобщиться к тому действу, которое он смотрит. И цирк в данном случае уникален. Оказаться внутри сетки с хищником, понять, что видит, а может быть даже что чувствует дрессировщик – это как раз то, что дает видео в формате 360", - отметил художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный.

За видео "Глядя в пасть: изнанка дрессировки хищников в репортаже 360" последуют сюжеты о репетициях акробатов и лошадей. Каждая новая серия будет выходить раз в два месяца.

Большой Московский цирк на проспекте Вернадского — крупнейший стационарный цирк в мире. В его спектаклях принимают участие лучшие артисты, лауреаты Международных конкурсов, представители знаменитейших цирковых династий. Современное техническое оснащение – пять сменных манежей, возможность использования инновационных сценических, звуковых и световых технологий – позволяет авторам и режиссёрам спектаклей создавать красочные шоу, каждый раз удивляя зрителя.

С ноября 2012 года директором Большого Московского цирка является народный артист РФ Эдгард Запашный, художественный руководитель — народный артист РФ Аскольд Запашный.