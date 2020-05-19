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Вертолет Ми-8Т. Технические характеристики
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РИА Новости

Вертолет Ми-8Т. Технические характеристики

23:11 19.05.2020
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© Фото : Авиакомпания СКОЛВертолет Ми-8Т
Вертолет Ми-8Т
© Фото : Авиакомпания СКОЛ
Ми-8Т – является десантно-транспортным вариантом многоцелевого вертолета Ми-8, разработанного в ОКБ М.Л. Миля (ныне ОАО "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля", входящий в холдинг "Вертолеты России"). Один из наиболее интенсивно эксплуатируемых вертолетов в своем классе.
Разработка вертолёта В-8 (Ми-8) началась в ОКБ им. М.Л. Миля в мае 1960 года для замены хорошо зарекомендовавшего себя в эксплуатации многоцелевого поршневого вертолёта Ми-4. Ми-8 создавался как глубокая модернизация вертолета Ми-4 с газотурбинным двигателем. Вертолёт разрабатывался одновременно в двух вариантах: пассажирском Ми-8П и транспортном Ми-8Т.
Первый прототип нового вертолета (с одним двигателем и четырехлопастным несущим винтом) поднялся в воздух в июле 1961 года, второй (с двумя двигателями и пятилопастным винтом) – в сентябре 1962 года, первый полет опытного вертолета состоялся в 1962 году.
В 1964 году в НИИ ВВС поступил третий летный экземпляр машины, построенный в десантно-транспортном варианте В-8АТ (В-8Т), отличавшийся не только "убранством салона", но и сдвижной боковой дверью вместо двери-трапа.
В ноябре 1964 года комиссия по совместным испытаниям приняла решение рекомендовать к принятию на вооружение десантно-транспортный вариант вертолета. Поступив в серийное производство, новый вертолет получил название Ми-8Т.
В 1968 году завершились испытания вооруженного Ми-8ТВ. У него по бокам фюзеляжа крепились ферменные консоли с двумя балочными держателями на каждой стороне для подвески универсальных пусковых блоков УБ-16-57 неуправляемых ракет КАРС-57 (С-5) или бомб калибра от 50 до 500 килограмм.
По завершении огневых испытаний в 1968 году десантно-транспортный Ми-8Т официально приняли на вооружение советских ВВС.
Технические характеристики Ми-8Т:
Диаметр главного винта – 21,29 м
Диаметр хвостового винта – 3,91 м
Длина - 18,17 м
Высота – 5,65 м
Масса
пустого - 6625 кг
нормальная взлетная - 11100 кг
максимальная взлетная - 12000 кг
Тип двигателя -2 ГТД Климов ТВ2-117А
Мощность - 2 х 1257 кВт
Максимальная скорость - 250 км/ч
Крейсерская скорость - 225 км/ч
Практическая дальность - 480 км
Практический потолок - 4500 м
Статический потолок - 1900 м
Экипаж - 2-3 человек
Полезная нагрузка: - 32 солдата или 12 носилок с сопровождающими или 4000 кг груза в кабине или 3000 кг на подвеске
Боевая нагрузка - 1000 кг на четырех узлах подвески.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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