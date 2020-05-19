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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T20:29
https://ria.ru/20200519/1571698659.html
Эпидемиолог оценил возможность сохранения иммунитета к COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

Эпидемиолог оценил возможность сохранения иммунитета к COVID-19

20:29 19.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Рассчитывать на формирование длительного иммунитета к коронавирусу не стоит, антитела циркулируют около полугода, считает заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Думаю, рассчитывать на формирование устойчивого, длительного иммунитета к коронавирусу вряд ли возможно. Это не корь, не эпидемический паротит, не краснуха, переболев которыми один раз, большинство людей приобретают иммунитет на всю оставшуюся жизнь. К сожалению, для респираторных инфекций, среди которых грипп, - это классический пример, даже после вакцинации иммунитет больше чем на полгода не сохраняется", - сказал он в интервью "Российской газете".
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Он отметил, что ранние специфические антитела класса IgM появляются на пятый - седьмой день заболевания, а начиная со второй-третьей недели организм вырабатывает поздние антитела IgG. Первые циркулируют до двух месяцев, вторые - полгода и, возможно, больше.
Горелов пояснил, что по наличию в крови антител IgM можно судить о том, болен человек или нет в данный момент, а наличие антител IgG свидетельствует о том, что он уже перенес заболевание.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗОбщество
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