Эпидемиолог оценил возможность сохранения иммунитета к COVID-19

Он отметил, что ранние специфические антитела класса IgM появляются на пятый - седьмой день заболевания, а начиная со второй-третьей недели организм вырабатывает поздние антитела IgG. Первые циркулируют до двух месяцев, вторые - полгода и, возможно, больше.

Горелов пояснил, что по наличию в крови антител IgM можно судить о том, болен человек или нет в данный момент, а наличие антител IgG свидетельствует о том, что он уже перенес заболевание.