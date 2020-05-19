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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T19:59
https://ria.ru/20200519/1571697766.html
В Ираке сделали более 157 тысяч тестов на коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Ираке сделали более 157 тысяч тестов на коронавирус

19:59 19.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
КАИР, 19 мая - РИА Новости. В Ираке с начала эпидемии COVID-19 сделали более 157 тысяч тестов на новый коронавирус, сообщило во вторник министерство здравоохранения страны.
"Исследовано 4441 образец во всех лабораториях Ирака за сутки, тем самым общее число исследованных образцов с начала распространения болезни в стране составило 157662", - говорится в заявлении, опубликованном на странице минздрава в Facebook.
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Согласно обновленной статистике по коронавирусу, за сутки в Ираке зафиксировано 57 новых случаев заражения, 51 из них - в Багдаде. Скончались 4 человека, 131 пациент выздоровел.
Общее число подтвержденных случаев инфицирования составляет 3611, случаев смертельного исхода - 131, выздоровели 2366 человек.
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Министерство здравоохранения Ирака объявило в понедельник о введении режима изоляции в шести районах Багдада сроком на две недели, а также о начале масштабной операции по выявлению новых случаев COVID-19 в связи с ростом темпов распространения нового коронавируса в столице. В случае, если ситуация в Багдаде будет ухудшаться, эти меры могут быть распространены и на остальные районы города, а также на районы в провинциях, где будет наблюдаться рост числа заражений, сообщил минздрав.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоБагдад (город)ИракВ мире
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