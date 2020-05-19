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2020-05-19T19:37
https://ria.ru/20200519/1571697053.html
Нарушителям масочного режима в Египте грозит штраф до 255 долларов
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РИА Новости

Нарушителям масочного режима в Египте грозит штраф до 255 долларов

19:36 19.05.2020 (обновлено: 19:37 19.05.2020)
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© REUTERS / Amr Abdallah DalshСотрудник проводит дезинфекцию перед статуей короля Рамзеса II в Большом египетском музее, открытие которого было отложено из-за коронавируса
Сотрудник проводит дезинфекцию перед статуей короля Рамзеса II в Большом египетском музее, открытие которого было отложено из-за коронавируса
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
КАИР, 19 мая - РИА Новости. Египетские власти установили денежный штраф в размере до четырех тысяч фунтов (около 255 долларов) для нарушителей масочного режима, который планируется ввести в стране с 30 мая, сообщила пресс-служба премьер-министра Мустафы Мадбули.
Мадбули заявил в воскресенье, что в Египте с 30 мая вводится масочный режим.
"Ношение защитных масок вменяется в обязанность сотрудникам и посетителям всех рынков, магазинов, госучреждений, частных объектов, банков, а также во время поездок на всех видах общественного транспорта", - говорится в тексте указа премьера, опубликованного во вторник в Facebook.
За нарушение этой меры положен денежный штраф в размере до четырех тысяч египетских фунтов. Также в указе сообщается о продолжении приостановки международного и внутреннего авиасообщения Египта.
По данным минздрава Египта, общее число выявленных заболевших коронавирусом в стране - 12 764 человека, 3440 человек выздоровели, погибли 645 человек.
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В воскресенье премьер-министр Египта Мустафа Мадбули сообщил об ужесточении мер борьбы с коронавирусом на время праздника разговения Ид аль-Фитр: удлинен комендантский час, с 24 по 29 мая он будет начинаться не с 21.00, а с 17.00. На время праздника будет приостановлена работа общественного транспорта, закрыты все торговые центры, рестораны, увеселительные заведения, все пляжи, парки. Также с 30 мая будет введен масочный режим со штрафами для нарушителей.
С 30 мая, как сообщил премьер, возобновят работу ТЦ и учреждения, предоставляющие гражданам различные услуги. При этом комендантский час с 30 мая в течение двух недель будет длиться с 20.00 до 06.00.
По словам премьера, с середины июня будет объявлено о постепенном возобновлении работы тех объектов, которые были закрыты в связи с коронавирусом, в том числе спортивных, с учетом всех мер предосторожности.
Сейчас комендантский час в Египте действует с 21.00 до 06.00.
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