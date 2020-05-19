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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T19:32
https://ria.ru/20200519/1571696825.html
Прирост новых случаев COVID-19 в Марокко упал до минимума с конца марта
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397232_0:0:3154:1774_1036x0_80_0_0_fb896974635cbe45558267d88ab2f3ba.jpg
РИА Новости

Прирост новых случаев COVID-19 в Марокко упал до минимума с конца марта

19:32 19.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
КАИР, 19 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Марокко сообщило во вторник о 20 новых случаях заражения COVID-19 за сутки, что является самым низким показателем за почти двухмесячный период с 23 марта.
Согласно данным, опубликованным на сайте министерства здравоохранения королевства, общее число подтвержденных случаев заражения составляет 6972. За сутки выздоровели 132 человека, скончался один пациент. Общее число случаев выздоровления возросло тем самым до 3890 человек, скончались 193 человека.
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В понедельник власти Марокко объявили о продлении до 10 июня режима санитарного чрезвычайного положения и карантина, введенного в королевстве в связи с пандемией вируса COVID-19. В рамках режима ЧП власти могут принимать меры по недопущению передвижения граждан за пределами их мест проживания, за исключением крайней необходимости, запрещать массовые собрания. Введено также обязательное использование медицинских масок для всех покидающих места проживания людей. За нарушения этих мер предусмотрены денежные штрафы, тюремное заключение сроком от одного до трех месяцев. На время ЧП закрыты торговые центры и другие учреждения, с 15 марта полностью приостановлено международное авиасообщение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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