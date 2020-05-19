Онлайн-конференция ВЦИОМ о планах россиян на летний отдых

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Каковы ожидания у россиян от летнего отдыха? Где граждане нашей страны планируют провести отпуск? Как изменился выбор туристических направлений в связи с пандемией?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн режиме.
Каковы ожидания у россиян от летнего отдыха? Где граждане нашей страны планируют провести отпуск? Как изменился выбор туристических направлений в связи с пандемией?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн режиме.
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