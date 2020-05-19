Онлайн-конференция ВЦИОМ о планах россиян на летний отдых

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25 мая в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет мультимедийную онлайн-конференцию директора по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения Кирилла РОДИНА на тему: "Летний отдых в эпоху пандемии и экономического кризиса".