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Онлайн-конференция ВЦИОМ о планах россиян на летний отдых
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РИА Новости

Онлайн-конференция ВЦИОМ о планах россиян на летний отдых

18:35 19.05.2020
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25 мая в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет мультимедийную онлайн-конференцию директора по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения Кирилла РОДИНА на тему: "Летний отдых в эпоху пандемии и экономического кризиса".
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Каковы ожидания у россиян от летнего отдыха? Где граждане нашей страны планируют провести отпуск? Как изменился выбор туристических направлений в связи с пандемией?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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