Власти Югры выделят 326 млн руб, чтобы удвоить число тестов на COVID-19

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 мая - РИА Новости. Власти Власти Ханты-Мансийского автономного округа дополнительно направят департаменту здравоохранения региона 326 миллионов рублей на закупку современного лабораторного оборудования, что позволит удвоить суточное число тестов на коронавирус, сообщила во вторник губернатор Югры Наталья Комарова

"Отмечу, что вчера правительством автономного округа было принято решение о выделении департаменту здравоохранения дополнительных 326,5 миллиона рублей для приобретения лабораторного оборудования, диагностирующего новую коронавирусную инфекцию, которое обеспечит до 6 тысяч исследований в сутки", - сказала Комарова в ходе заседания регионального оперштаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

Согласно информации властей округа, на данный момент в Югре в среднем за сутки проводится до 3 тысяч тестов на коронавирус, а показатель охвата тестированием населения составляет 164,7 на 100 тысяч населения, вдвое превышая планку, установленную на федеральном уровне в качестве одного из трех критериев для принятия решений о смягчении режима ограничений в регионах.

"Это (допфинансирование) позволит повысить уровень охвата населения тестированием более чем в два раза, до 350 проб на 100 тысяч населения", - добавила губернатор Югры.

Согласно данным регионального оперштаба, в целом по автономному округу коронавирус выявлен у 1308 человек, выздоровели 453 из них, 11 скончались.

Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до конца мая, с 12 мая в Югре начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования. Одновременно с этим власти региона разрешили взрослым прогулки с детьми утром и вечером, а также занятия спортом на свежем воздухе в определенные часы.