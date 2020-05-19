На Кубани рассказали о ситуации с выплатами медикам

КРАСНОДАР, 19 мая - РИА Новости. Медучреждения Кубани сделали перерасчёт выплат сотрудникам после соответствующих разъяснений правительства РФ, все перечисления были завершены в понедельник, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе совещания по видеосвязи, докладывая президенту РФ Владимиру Путину о ходе выплат медикам, рассказал, что у ведомства было много вопросов к главам регионов и главным врачам лечебных заведений. Однако президент ответил на это, что медики, борющиеся с коронавирусом, сразу бы получили президентские доплаты, если бы правительство изначально ясно и прозрачно прописало в постановлении принципы и способы их доведения. Он также отметил, что нет ничего страшного в том, что при принятии решений о поддержке граждан и предприятий в текущей ситуации происходят сбои, потому что страна впервые сталкивается с подобной ситуацией, но важна обратная связь.
"Еще вчера все выплаты были доведены медикам в стопроцентном объеме. Благодаря тому, что правительство выпустило разъяснения к постановлению, в медучреждениях региона был сделан перерасчёт и дополнительно направлены средства. Таким образом, надбавки получил 8871 кубанский медработник на общую сумму 260 миллионов рублей. Средства для дальнейших выплат у края есть. Безусловно, как сказал сегодня президент, все медики, которые непосредственно работали с больными коронавирусом, получат свои выплаты", - написал Кондратьев в своём Telegram-канале.
Кроме того, он уточнил, что сейчас регион занят наращиваем количества коек и аппаратов ИВЛ, и отметил, что в крае нет дефицита средств защиты, а ситуация с распространением коронавируса, в целом, находится под контролем.
По данным регионального оперштаба на вторник, за минувшие сутки на Кубани зафиксировано 93 новых случая коронавируса, число инфицированных достигло 2792, из них 1361 пациент выписан с выздоровлением, 26 человек умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.