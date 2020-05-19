На Кубани рассказали о ситуации с выплатами медикам

"Еще вчера все выплаты были доведены медикам в стопроцентном объеме. Благодаря тому, что правительство выпустило разъяснения к постановлению, в медучреждениях региона был сделан перерасчёт и дополнительно направлены средства. Таким образом, надбавки получил 8871 кубанский медработник на общую сумму 260 миллионов рублей. Средства для дальнейших выплат у края есть. Безусловно, как сказал сегодня президент, все медики, которые непосредственно работали с больными коронавирусом, получат свои выплаты", - написал Кондратьев в своём Telegram-канале.