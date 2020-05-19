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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T18:13
https://ria.ru/20200519/1571693398.html
Число случаев COVID-19 в Коми превысило тысячу
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571277046_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_92d5689cf80ccda4fc63336aa6bbf2c1.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Коми превысило тысячу

18:12 19.05.2020 (обновлено: 18:13 19.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПалата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Количество выявленных случаев коронавируса в Коми превысило 1 тысячу, сообщают республиканские власти.
"По официальной информации управления Роспотребнадзора по республике Коми, на сегодняшний день… лабораторно подтверждено 1007 (+39) случаев заболевания COVID-19. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь", - говорится в сообщении на официальной странице региона "ВКонтакте".
Выздоровели 425 жителей Коми, в том числе семь человек – за последние сутки. Скончались 19 пациентов с коронавирусом.
Ранее врио главы Коми Владимир Уйба пояснял, что суточный прирост количества заболевших обусловлен вспышками коронавируса в вахтовых поселках. По его оценке, этот прирост будет наблюдаться "еще несколько дней", и к 21 мая начнется снижение числа инфицированных.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, по количеству выявленных случаев коронавируса Коми сейчас занимает 54 место среди российских регионов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир УйбаРеспублика КомиКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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