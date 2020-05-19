Число случаев COVID-19 в Коми превысило тысячу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Количество выявленных случаев коронавируса в Коми превысило 1 тысячу, сообщают республиканские власти.
"По официальной информации управления Роспотребнадзора по республике Коми, на сегодняшний день… лабораторно подтверждено 1007 (+39) случаев заболевания COVID-19. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь", - говорится в сообщении на официальной странице региона "ВКонтакте".
Выздоровели 425 жителей Коми, в том числе семь человек – за последние сутки. Скончались 19 пациентов с коронавирусом.
Ранее врио главы Коми Владимир Уйба пояснял, что суточный прирост количества заболевших обусловлен вспышками коронавируса в вахтовых поселках. По его оценке, этот прирост будет наблюдаться "еще несколько дней", и к 21 мая начнется снижение числа инфицированных.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, по количеству выявленных случаев коронавируса Коми сейчас занимает 54 место среди российских регионов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.