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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T18:08
https://ria.ru/20200519/1571693201.html
В Ивановской области за сутки у шести медработников выявили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Ивановской области за сутки у шести медработников выявили коронавирус

18:08 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у шести медицинских работников в Ивановской области, сообщает правительство региона.
По состоянию на 19 мая, в регионе зарегистрированы 1313 случаев коронавирусной инфекции, за сутки поставлено 22 диагноза.
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"Из 22 новых случаев заболевания девять человек были обследованы с ОРВИ и пневмониями, 11 человек обследованы по контакту (в том числе шесть медицинских работников), два человека прибыли из Москвы", - говорится в сообщении.
За сутки выписаны 54 пациента, всего выздоровели 397 пациентов с подтвержденным COVID-19. Умерли 15 человек.
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Ранее власти сообщали, что на 16 мая коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 10 медицинских работников региона, на 15 мая за сутки такой диагноз был подтвержден 22 медработникам, 14 из которых – из хирургического отделения Шуйской райбольницы. По данным на 8 мая, за сутки COVID-19 был подтвержден у 22 медработников Шуйской и Тейковской районных больниц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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