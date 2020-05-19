В Ивановской области за сутки у шести медработников выявили коронавирус

По состоянию на 19 мая, в регионе зарегистрированы 1313 случаев коронавирусной инфекции, за сутки поставлено 22 диагноза.

"Из 22 новых случаев заболевания девять человек были обследованы с ОРВИ и пневмониями, 11 человек обследованы по контакту (в том числе шесть медицинских работников), два человека прибыли из Москвы", - говорится в сообщении.

За сутки выписаны 54 пациента, всего выздоровели 397 пациентов с подтвержденным COVID-19. Умерли 15 человек.

Ранее власти сообщали, что на 16 мая коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 10 медицинских работников региона, на 15 мая за сутки такой диагноз был подтвержден 22 медработникам, 14 из которых – из хирургического отделения Шуйской райбольницы. По данным на 8 мая, за сутки COVID-19 был подтвержден у 22 медработников Шуйской и Тейковской районных больниц.