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2020-05-19T17:58
https://ria.ru/20200519/1571692727.html
Войска ПНС вошли в два города на западе Ливии
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РИА Новости

Войска ПНС вошли в два города на западе Ливии

17:58 19.05.2020
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© AP Photo / Mohamed Ben KhalifaБойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи. Архивное фото
КАИР, 19 мая – РИА Новости. Военные отряды ливийского Правительства национального согласия (ПНС) установили контроль над двумя городами в западной провинции Налут, сообщила во вторник пресс-служба отрядов.
"Наши войска вошли в города Бадр и Тиджи, население городов встретило их радостными восклицаниями", - сообщает в Twitter пресс-служба военной операции "Вулкан гнева".
Военнослужащие Ливийской национальной армии
18 мая, 11:26
ПНС заявило о захвате воздушной базы аль-Ватыя на западе Ливии
Силы ПНС в апреле вернули контроль над границей с соседним Тунисом после быстрого наступления и взятия городов Сабрата, Сурман и Эль-Аджайлат, находящихся к западу от Триполи. В понедельник ПНС объявило об установлении контроля над военной базой аль-Ватыйя на западе страны недалеко от границы с Тунисом.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
18 мая, 18:14
Нестабильность в Сирии сказывается на конфликте в Ливии, заявили в ООН
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Халифа ХафтарЕвросоюзМуаммар КаддафиТунис (страна)ТриполиЛивияООНВ мире
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