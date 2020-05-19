Войска ПНС вошли в два города на западе Ливии

КАИР, 19 мая – РИА Новости. Военные отряды ливийского Правительства национального согласия (ПНС) установили контроль над двумя городами в западной провинции Налут, сообщила во вторник пресс-служба отрядов.
"Наши войска вошли в города Бадр и Тиджи, население городов встретило их радостными восклицаниями", - сообщает в Twitter пресс-служба военной операции "Вулкан гнева".
Силы ПНС в апреле вернули контроль над границей с соседним Тунисом после быстрого наступления и взятия городов Сабрата, Сурман и Эль-Аджайлат, находящихся к западу от Триполи. В понедельник ПНС объявило об установлении контроля над военной базой аль-Ватыйя на западе страны недалеко от границы с Тунисом.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.