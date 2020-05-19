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2020-05-19T17:52
https://ria.ru/20200519/1571691987.html
В Гетеборге из-за COVID-19 приостановят движение трамваев
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571449036_0:329:2777:1891_1036x0_80_0_0_424a4ed99a6301c3f4933fa76d453866.jpg
РИА Новости

В Гетеборге из-за COVID-19 приостановят движение трамваев

17:52 19.05.2020
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© REUTERS / TT News Agency/ Fredrik Sandberg Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Швеции
Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Швеции
© REUTERS / TT News Agency/ Fredrik Sandberg
СТОКГОЛЬМ, 19 мая - РИА Новости. Профсоюз водителей трамваев в шведском Гётеборге заявил во вторник, что движение трамваев в городе будет приостановлено, поскольку работодатель не обеспечил достаточную защиту от возможного заражения коронавирусом, сообщает телеканал SVT Nyheter.
"В настоящее время я могу подтвердить, что Коммунал (профсоюз водителей трамваев - ред.) объявил об остановке движения из-за опасений за безопасность водителей. В настоящее время они ведут переговоры с руководством", - заявил телеканалу Роберт Линдберг, глава пресс-службы компании-оператора трамваев в Гётеборге.
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Изначально профсоюз объявил о срочной приостановке движения уже со вторника, но в ходе переговоров было принято решение остановить движение трамваев начиная со среды, 20 мая. По мнению профсоюза, водители подвергаются опасности, находясь в транспорте, полном пассажиров, и не имеют возможности защитить себя от заражения.
На сегодняшний день в Швеции зафиксировано 3743 смертельных случая, связанных с заражением коронавирусом, за последние сутки стало известно о 45 новых случаях. Коронавирус был диагностирован почти у 31 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыШвецияГетеборгВ мире
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