В Гетеборге из-за COVID-19 приостановят движение трамваев

СТОКГОЛЬМ, 19 мая - РИА Новости. Профсоюз водителей трамваев в шведском Гётеборге заявил во вторник, что движение трамваев в городе будет приостановлено, поскольку работодатель не обеспечил достаточную защиту от возможного заражения коронавирусом, сообщает телеканал SVT Nyheter.
"В настоящее время я могу подтвердить, что Коммунал (профсоюз водителей трамваев - ред.) объявил об остановке движения из-за опасений за безопасность водителей. В настоящее время они ведут переговоры с руководством", - заявил телеканалу Роберт Линдберг, глава пресс-службы компании-оператора трамваев в Гётеборге.
Изначально профсоюз объявил о срочной приостановке движения уже со вторника, но в ходе переговоров было принято решение остановить движение трамваев начиная со среды, 20 мая. По мнению профсоюза, водители подвергаются опасности, находясь в транспорте, полном пассажиров, и не имеют возможности защитить себя от заражения.
На сегодняшний день в Швеции зафиксировано 3743 смертельных случая, связанных с заражением коронавирусом, за последние сутки стало известно о 45 новых случаях. Коронавирус был диагностирован почти у 31 тысячи человек.
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