В Гетеборге из-за COVID-19 приостановят движение трамваев

СТОКГОЛЬМ, 19 мая - РИА Новости. Профсоюз водителей трамваев в шведском Гётеборге заявил во вторник, что движение трамваев в городе будет приостановлено, поскольку работодатель не обеспечил достаточную защиту от возможного заражения коронавирусом, сообщает телеканал SVT Nyheter.

Изначально профсоюз объявил о срочной приостановке движения уже со вторника, но в ходе переговоров было принято решение остановить движение трамваев начиная со среды, 20 мая. По мнению профсоюза, водители подвергаются опасности, находясь в транспорте, полном пассажиров, и не имеют возможности защитить себя от заражения.