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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T17:50
https://ria.ru/20200519/1571691695.html
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1562
https://cdn25.img.ria.ru/images/149710/50/1497105009_0:0:962:541_1036x0_80_0_0_9b92926069cbd81c3c4a26e2f9eed1eb.jpg
РИА Новости

В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1562

17:50 19.05.2020
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© Sputnik / Александр ЛиповецАвтомобиль скорой помощи Литвы
Автомобиль скорой помощи Литвы
© Sputnik / Александр Липовец
Автомобиль скорой помощи Литвы. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1562, сообщает во вторник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено 15 случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1025 человек, 60 умерли.
За понедельник в республике провели 6496 тестов на коронавирус, за все время – 237600.
В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 31 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЛитваВ мире
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