В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1562

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Литве увеличилось до 1562, сообщает во вторник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено 15 случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1025 человек, 60 умерли.

За понедельник в республике провели 6496 тестов на коронавирус, за все время – 237600.

В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 31 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.