В Вологодской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Пять пациентов с Пять пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в монопрофильном госпитале в Череповце , куда направляются жители Вологодской области с этой инфекцией, сообщил мэр Вадим Германов.

"Сейчас в моногоспитале 106 пациентов (12 череповчан, 94 жителя других городов и районов Вологодской области), в том числе 18 детей. В тяжелом состоянии 5 человек, из них 2 на кислородотерапии", - написал Германов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он добавил, что сейчас в госпитале нет пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. "Благодаря высокропрофессиональной команде реаниматологов удалось спасти четырех человек, которые находились в очень тяжелом состоянии", - отметил мэр.

По данным регионального оперштаба, на вторник в Вологодской области подтверждено 502 случая коронавируса, в том числе 25 - за последние сутки. Выздоровели 204 человека, трое скончались.