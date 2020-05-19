Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T17:46
https://ria.ru/20200519/1571691043.html
В Вологодской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Вологодской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

17:47 19.05.2020
222
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Пять пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в монопрофильном госпитале в Череповце, куда направляются жители Вологодской области с этой инфекцией, сообщил мэр Вадим Германов.
"Сейчас в моногоспитале 106 пациентов (12 череповчан, 94 жителя других городов и районов Вологодской области), в том числе 18 детей. В тяжелом состоянии 5 человек, из них 2 на кислородотерапии", - написал Германов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он добавил, что сейчас в госпитале нет пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. "Благодаря высокропрофессиональной команде реаниматологов удалось спасти четырех человек, которые находились в очень тяжелом состоянии", - отметил мэр.
По данным регионального оперштаба, на вторник в Вологодской области подтверждено 502 случая коронавируса, в том числе 25 - за последние сутки. Выздоровели 204 человека, трое скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЧереповецВологодская областьОбщество
Рекомендуем
Тестирование на наличие антител к COVID-19
Воспитатель вологодского детского сада заразилась COVID-19
Медик карантинного центра
В Вологодской области пока не могут начать снятие ограничений по COVID-19
Путин рекомендовал яснее прописывать порядок выплат врачам
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Ситуация с коронавирусом в Москве далека от идеальной, заявил Собянин
Моноклональные антитела
Ученые считают, что иммунитет к другому коронавирусу не поможет
Машина скорой помощи
В Ивановской области за сутки у шести медработников выявили коронавирус
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Врачи и пациенты НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
У детей обнаружили редкий воспалительный синдром. Причина в коронавирусе?
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
В Саратовской области у умершего от пневмонии младенца выявили COVID-19
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
Вирусолог назвал возможную причину новой вспышки коронавируса в Китае
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции совещание о развитии генетических технологий в РФ
Путин: опасность распространения COVID-19 сохраняется по всей стране
Врач скорой помощи
В Вологодской области рассказали о ситуации с выплатами медикам
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Житель Костромской области заразил коронавирусом пятерых гостей
Вертолет «Ми-8»
В Подмосковье на месте крушения вертолета Ми-8 нашли оба "черных ящика"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Трамп объяснил, почему США посылают аппараты ИВЛ в другие страны
01:25СМИ: ЦБ Венесуэлы судится с Банком Англии, чтобы вернуть золотые слитки
01:16Тодоренко отдала награду "Женщина года" пострадавшей от рук мужа Грачевой
01:14Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
Лента новостейМолния