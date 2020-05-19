В Кировской области водолазов привлекли к поискам пропавшего мальчика

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 мая - РИА Новости. Водолазов задействовали в поисках четырехлетнего мальчика, пропавшего в воскресенье в Кировской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Вечером 17 мая в деревне Якино Лебяжского района Кировской области пропал 4-летний мальчик. В правоохранительные органы родители сообщили о его пропаже только на следующий день. К установлению обстоятельств безвестного исчезновения ребенка и его поискам подключились сотрудники следственного управления, в том числе следователи-криминалисты, сотрудники полиции, уголовного розыска, МЧС, кинологи, волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" и местные жители. Региональное СУСК РФ возбудило уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка.
"В поисках пропавшего ребёнка в деревне Якино принимают участие более 200 человек. Задействована водолазная группа областной пожарно-спасательной службы. Используется 20 единиц техники, квадрокоптеры с тепловизорами, квадроциклы", - говорится в сообщении.
По информации УМВД России по Кировской области, участники поисков в понедельник проверили дома и хозяйственные постройки деревни Якино и близлежащую к ней территорию, прочесывали лес вокруг деревни, соседние населенные пункты. Во вторник зону поиска расширили до шести квадратных километров, поисковые группы проверяют берега рек.
По данным регионального поискового отряда "Лиза Алерт", к поиску также подключились два конных расчёта и один кинологический расчёт, задействована беспилотная авиация МЧС и "Лиза Алерт" Киров, а также вертолетный поисково-спасательный отряд "Ангел" (пилоты-добровольцы, имеющие собственные вертолёты и помогающие спасать с воздуха людей, потерявшихся в природной среде).