В Кировской области водолазов привлекли к поискам пропавшего мальчика

"В поисках пропавшего ребёнка в деревне Якино принимают участие более 200 человек. Задействована водолазная группа областной пожарно-спасательной службы. Используется 20 единиц техники, квадрокоптеры с тепловизорами, квадроциклы", - говорится в сообщении.

По информации УМВД России по Кировской области, участники поисков в понедельник проверили дома и хозяйственные постройки деревни Якино и близлежащую к ней территорию, прочесывали лес вокруг деревни, соседние населенные пункты. Во вторник зону поиска расширили до шести квадратных километров, поисковые группы проверяют берега рек.