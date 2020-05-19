В Ливане продлят режим ЧС из-за коронавируса

БЕЙРУТ, 19 мая - РИА Новости. Высший совет по безопасности Ливана заявил о решении продлить режим эпидемиологической чрезвычайной ситуации (гражданской мобилизации) на две недели - до 7 июня, сообщается в заявлении пресс-службы президентского дворца.
Высший совет по безопасности во главе с президентом Мишелем Ауном собрался во вторник во дворец в Баабде.
"Высший совет по безопасности принял решение передать правительству рекомендации о продлении гражданской мобилизации с 25 мая по 7 июня в рамках мер по борьбе с коронавирусом", - говорится в заявлении.
Премьер-министр Хассан Дияб ранее заявлял о готовности вновь ввести тотальный комендантский час в связи с массовыми нарушениями режима ЧС в стране, что, согласно отчетам министерства здравоохранения, вновь привело к росту количества зараженных.
В Ливане более 950 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В рамках первых двух из пяти этапов по выходу Ливана из режима ЧС в стране открылись небольшие частные предприятия, возобновили работу муниципалитеты и профсоюзы, в полной мере заработал сельскохозяйственный сектор и открылись в ограниченном формате кафе и рестораны, а гражданам разрешили прогуливаться в дневное время в общественных местах с соблюдением безопасной дистанции.
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