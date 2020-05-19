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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T17:15
https://ria.ru/20200519/1571688844.html
В Ливане продлят режим ЧС из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/154921/09/1549210941_0:257:2730:1793_1036x0_80_0_0_197f7bced557a64d77e861e50ae2c461.jpg
РИА Новости

В Ливане продлят режим ЧС из-за коронавируса

17:15 19.05.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинВид на Бейрут
Вид на Бейрут
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Вид на Бейрут. Архивное фото
БЕЙРУТ, 19 мая - РИА Новости. Высший совет по безопасности Ливана заявил о решении продлить режим эпидемиологической чрезвычайной ситуации (гражданской мобилизации) на две недели - до 7 июня, сообщается в заявлении пресс-службы президентского дворца.
Высший совет по безопасности во главе с президентом Мишелем Ауном собрался во вторник во дворец в Баабде.
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"Высший совет по безопасности принял решение передать правительству рекомендации о продлении гражданской мобилизации с 25 мая по 7 июня в рамках мер по борьбе с коронавирусом", - говорится в заявлении.
Премьер-министр Хассан Дияб ранее заявлял о готовности вновь ввести тотальный комендантский час в связи с массовыми нарушениями режима ЧС в стране, что, согласно отчетам министерства здравоохранения, вновь привело к росту количества зараженных.
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В Ливане более 950 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В рамках первых двух из пяти этапов по выходу Ливана из режима ЧС в стране открылись небольшие частные предприятия, возобновили работу муниципалитеты и профсоюзы, в полной мере заработал сельскохозяйственный сектор и открылись в ограниченном формате кафе и рестораны, а гражданам разрешили прогуливаться в дневное время в общественных местах с соблюдением безопасной дистанции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мишель АунКоронавирусыЛиванВ мире
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