Постпред России при ООН назвал нападки Трампа на ВОЗ несостоятельными

"Конечно, мы к этому относимся отрицательно, потому что и мы, и в принципе большинство международного сообщества считает, что ВОЗ - это именно та организация, которая должна заниматься координацией на международном уровне деятельности государств в области здравоохранения, а сейчас приоритетная задача - это борьба с коронавирусом. Вот эти нападки Вашингтона на ВОЗ просто несостоятельны. Если обвинили ВОЗ в том, что она не транспарентная и неэффективная организация, то как тогда расценивать ситуацию, что в штаб-квартире ВОЗ, в руководстве ВОЗ грубо говоря 90 процентов - это американские эксперты, сидящие на руководящих постах, и уж они-то прекрасно были осведомлены и о начале пандемии, и о том, как она развивалась. Их эксперты участвовали в трех миссиях, которые направлялись в Китай в том числе", - сказал он во время онлайн-круглого стола на тему "Борьба с COVID-19 в условиях конфликта: опыт Сирии", организованного международным дискуссионным клубом "Валдай".