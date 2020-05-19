Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T18:07
https://ria.ru/20200519/1571685104.html
Постпред России при ООН назвал нападки Трампа на ВОЗ несостоятельными
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570479773_0:57:3072:1785_1036x0_80_0_0_398ad683ae6110033197b896fdfc7c7d.jpg
РИА Новости

Постпред России при ООН назвал нападки Трампа на ВОЗ несостоятельными

16:31 19.05.2020 (обновлено: 18:07 19.05.2020)
181
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия отрицательно относится к угрозам США в адрес ВОЗ, нападки Вашингтона несостоятельны, заявил постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
Ранее президент США Дональд Трамп написал письмо директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором говорится, что Вашингтон полностью прекратит финансирование организации и пересмотрит свое членство, если она в течение 30 дней не проведет реформы, которые требуют Соединенные Штаты. По словам президента США, его администрация провела расследование неудачного реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Вчера, 15:53Распространение нового коронавируса
Рябков прокомментировал угрозы Трампа прекратить финансирование ВОЗ
"Конечно, мы к этому относимся отрицательно, потому что и мы, и в принципе большинство международного сообщества считает, что ВОЗ - это именно та организация, которая должна заниматься координацией на международном уровне деятельности государств в области здравоохранения, а сейчас приоритетная задача - это борьба с коронавирусом. Вот эти нападки Вашингтона на ВОЗ просто несостоятельны. Если обвинили ВОЗ в том, что она не транспарентная и неэффективная организация, то как тогда расценивать ситуацию, что в штаб-квартире ВОЗ, в руководстве ВОЗ грубо говоря 90 процентов - это американские эксперты, сидящие на руководящих постах, и уж они-то прекрасно были осведомлены и о начале пандемии, и о том, как она развивалась. Их эксперты участвовали в трех миссиях, которые направлялись в Китай в том числе", - сказал он во время онлайн-круглого стола на тему "Борьба с COVID-19 в условиях конфликта: опыт Сирии", организованного международным дискуссионным клубом "Валдай".
"США - это важный игрок на международной арене, важный игрок в системе Всемирной организации здравоохранения. и было бы очень печально потерять США в качестве партнера... Конечно, было бы очень нежелательно и контрпродуктивно, если бы США приняли решение выйти из организации либо каким-то существенным образом сократить ее финансирование. Но мы посмотрим, что реально будет стоять за этими декларациями, письмами и как будет развиваться ситуация", - отметил Гатилов.
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Вчера, 16:00Распространение нового коронавируса
Жириновский посоветовал Трампу не пить противомалярийное лекарство
711002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТедрос Адханом ГебрейесусГеннадий ГатиловДональд ТрампВашингтон (город)Коронавирус COVID-19РоссияВОЗЖенева (город)ООНСШАВ мире
Рекомендуем
Геннадий Гатилов
Гатилов: резолюция ВОЗ может помочь объединить усилия в борьбе с COVID-19
Сергей Рябков
Рябков: доступ к вакцине обеспечат, даже при противодействии США
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Россия помогла британцу вернуться на родину из КНДР
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал угрозы США в адрес ВОЗ
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутат Рады пришла на заседание в маске "в сетку"
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский посоветовал Трампу не пить противомалярийное лекарство
Флаг Тайваня на здании дипломатического представительства в Мексике
США и Китай вновь не пришли к согласию по участию Тайваня в сессии ВАЗ
Аппарат для искусственной вентиляции легких
Аппараты ИВЛ доставят из США в Россию военными самолетами
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Совфед обсудит президентские выплаты медработникам с Голиковой
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД призвал ЕС отказаться от санкций против Сирии
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Просадка экономики может оказаться меньше ожиданий, считает Решетников
Актриса Татьяна Васильева
Актриса Татьяна Васильева подтвердила, что у нее украли телефон
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Лавров провел телефонный разговор с Маасом
Депутат Адальби Шхагошев
Третьи стороны мешают ВОЗ работать в период пандемии, считает депутат
Строительство газопровода Северный поток-2
МИД ФРГ не получал предостережений от США из-за трубоукладчика из России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Тодоренко отдала награду "Женщина года" пострадавшей от рук мужа Грачевой
01:14Зурабишвили прокомментировала новое назначение Саакашвили на Украине
01:09В Белом доме рады, что Мишустин поправился после коронавируса
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
Лента новостейМолния