Постпред России при ООН назвал нападки Трампа на ВОЗ несостоятельными

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия отрицательно относится к угрозам США в адрес ВОЗ, нападки Вашингтона несостоятельны, заявил постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
Ранее президент США Дональд Трамп написал письмо директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором говорится, что Вашингтон полностью прекратит финансирование организации и пересмотрит свое членство, если она в течение 30 дней не проведет реформы, которые требуют Соединенные Штаты. По словам президента США, его администрация провела расследование неудачного реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса.
"Конечно, мы к этому относимся отрицательно, потому что и мы, и в принципе большинство международного сообщества считает, что ВОЗ - это именно та организация, которая должна заниматься координацией на международном уровне деятельности государств в области здравоохранения, а сейчас приоритетная задача - это борьба с коронавирусом. Вот эти нападки Вашингтона на ВОЗ просто несостоятельны. Если обвинили ВОЗ в том, что она не транспарентная и неэффективная организация, то как тогда расценивать ситуацию, что в штаб-квартире ВОЗ, в руководстве ВОЗ грубо говоря 90 процентов - это американские эксперты, сидящие на руководящих постах, и уж они-то прекрасно были осведомлены и о начале пандемии, и о том, как она развивалась. Их эксперты участвовали в трех миссиях, которые направлялись в Китай в том числе", - сказал он во время онлайн-круглого стола на тему "Борьба с COVID-19 в условиях конфликта: опыт Сирии", организованного международным дискуссионным клубом "Валдай".
"США - это важный игрок на международной арене, важный игрок в системе Всемирной организации здравоохранения. и было бы очень печально потерять США в качестве партнера... Конечно, было бы очень нежелательно и контрпродуктивно, если бы США приняли решение выйти из организации либо каким-то существенным образом сократить ее финансирование. Но мы посмотрим, что реально будет стоять за этими декларациями, письмами и как будет развиваться ситуация", - отметил Гатилов.