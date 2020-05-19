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2020-05-19T16:22
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Россия в четверг проведет заседание СБ ООН о ситуации в Крыму
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РИА Новости

Россия в четверг проведет заседание СБ ООН о ситуации в Крыму

15:34 19.05.2020 (обновлено: 16:22 19.05.2020)
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© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН
СБ ООН
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
СБ ООН. Архивное фото
ООН, 19 мая - РИА Новости. Постпредство РФ при ООН проведет в четверг заседание Совбеза по формуле Арриа по ситуации в Крыму, в ходе мероприятия будет организована видеоконференция с жителями полуострова, сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
"В четверг, 21 мая, в 15.00 по нью-йоркскому времени СБ ООН впервые проведет неформальную видеоконференцию с участием жителей Крыма", - написал Полянский в Twitter.
Он пояснил РИА Новости, что речь идет о заседании СБ ООН по формуле Арриа.
Заседания по формуле Арриа не относятся напрямую к мероприятиям Совета Безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности.
Заседание пройдет в продолжение обсуждения, которое состоялось в Совбезе также по формуле Арриа 6 марта. Тогда мероприятие, посвященное теме прав человека в Крыму, организовали постпредства Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании, США в сотрудничестве с миссией Украины в ООН. Представители США, Великобритании, Эстонии обвинили Россию в "оккупации" Крыма, заявили о массовых нарушениях прав человека на полуострове. В мероприятии не принял участие никто из жителей Крыма - организаторы отказали им под тем предлогом, что выступающих и так много.
Как отмечают в российском постпредстве, несмотря на заверения организаторов, тогда участники не смогли получить информацию из первых рук от нынешних жителей полуострова. В частности, организаторы не дали принять участие в заседании заместителю муфтия мусульман Крыма Асадуллаху Баирову, главе украинской общины Крыма Анастасии Гридчине. В этот раз им представится возможность высказаться, как смогут рассказать о положении дел в Крыму и генеральный директор общественной крымско-татарской телерадиокомпании "Миллет" Эрвин Мусаев, ведущий телеканала "Крым" Александр Макарь.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Наталья Поклонская
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Дмитрий ПолянскийСевастопольООНСовет Безопасности ООНРеспублика КрымВ мире
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