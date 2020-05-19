Россия в четверг проведет заседание СБ ООН о ситуации в Крыму

В четверг 21 мая в 15.00 по нью-йоркскому времени СБ ООН впервые проведет неформальную видеоконференцию с участием жителей Крыма. Для просмотра в прямом эфире перейдите по ссылке https://t.co/PZ2wE8Hksl pic.twitter.com/T2sDQ4lVhV

Заседания по формуле Арриа не относятся напрямую к мероприятиям Совета Безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности.