Число пациентов с COVID-19 в Ульяновской области превысило 1,5 тысячи

САМАРА, 19 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Ульяновской области выросло до 1526, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.
Утром во вторник федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных заразившихся коронавирусом в Ульяновской области составляет 1462.
"По оперативным данным на 19 мая, в регионе подтверждено 1526 случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Ульяновской области выявлено еще 64 заболевших COVID-19.
Из общего числа заболевших 370 выздоровели, пятеро скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.