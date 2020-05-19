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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T15:06
https://ria.ru/20200519/1571678728.html
Число пациентов с COVID-19 в Ульяновской области превысило 1,5 тысячи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571656027_0:138:3148:1909_1036x0_80_0_0_98cf613efdebeddd8d37864aa893c7c2.jpg
РИА Новости

Число пациентов с COVID-19 в Ульяновской области превысило 1,5 тысячи

15:06 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевГоспиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
© РИА Новости / Илья Питалев
САМАРА, 19 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Ульяновской области выросло до 1526, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.
Утром во вторник федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных заразившихся коронавирусом в Ульяновской области составляет 1462.
"По оперативным данным на 19 мая, в регионе подтверждено 1526 случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Ульяновской области выявлено еще 64 заболевших COVID-19.
Из общего числа заболевших 370 выздоровели, пятеро скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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