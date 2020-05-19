Эксперты обсудили будущее избирательной системы на фоне пандемии COVID-19

Цифровой избирательный участок для электронного голосования на выборах в Московскую городскую Думу

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Специалисты в сфере избирательного права обсудили основные изменения, которые ждут избирательное законодательство на фоне эпидемиологической ситуации в стране, беседа прошла в рамках онлайн-дискуссии "Новеллы избирательного законодательства: взгляд экспертов", которая была организована ассоциацией "Независимый общественный мониторинг" (НОМ).

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев отметил, что избирательная система должна реагировать на текущую ситуацию и предоставлять возможность участвовать в выборах даже в сложной ситуации.

Если власть служит для того, чтобы помогать реализовывать права граждан, то у людей должен быть просто веер возможностей – голосовать по почте, по интернету или офлайн. А на случай исключительного положения дел, как сейчас, должны быть зарезервированы все эти возможности", – отметил он в своем выступлении.

Он также добавил, что альтернативы или какого-то заднего хода прогрессу быть не может, как и препятствий введения почтовых или иных форм голосования.

Сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль", член совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод назвал одной из основных проблем ввода онлайн-голосования вопрос безопасности персональных данных избирателей.

Мы должны продумать механизмы в тесном взаимодействии с избирательной системой, как защитить эти новые формы голосования от накруток, от вторжения, от административного давления и как сохранить тайну голосования", – добавил Брод.

Алена Булгакова, председатель движения "Корпус "За чистые выборы", исполнительный директор НОМ, напомнила, что в России уже существует положительный опыт голосования по почте, пусть только и в нескольких регионах.

"В 2011 году голосование проводилось по почте на выборах депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга пятого созыва. Считаю, что мы должны обратить свое внимание на этот положительный опыт", – сказала она и добавила, что голосование по почте или электронным способом может способствовать и снижению нагрузки на избирательные участки и, что важнее, на скорость обработки бюллетеней.