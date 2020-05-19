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2020-05-19T14:58
https://ria.ru/20200519/1571678140.html
Эксперты обсудили будущее избирательной системы на фоне пандемии COVID-19
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РИА Новости

Эксперты обсудили будущее избирательной системы на фоне пандемии COVID-19

14:58 19.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЦифровой избирательный участок для электронного голосования на выборах в Московскую городскую Думу
Цифровой избирательный участок для электронного голосования на выборах в Московскую городскую Думу
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Специалисты в сфере избирательного права обсудили основные изменения, которые ждут избирательное законодательство на фоне эпидемиологической ситуации в стране, беседа прошла в рамках онлайн-дискуссии "Новеллы избирательного законодательства: взгляд экспертов", которая была организована ассоциацией "Независимый общественный мониторинг" (НОМ).
Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев отметил, что избирательная система должна реагировать на текущую ситуацию и предоставлять возможность участвовать в выборах даже в сложной ситуации.

Если власть служит для того, чтобы помогать реализовывать права граждан, то у людей должен быть просто веер возможностей – голосовать по почте, по интернету или офлайн. А на случай исключительного положения дел, как сейчас, должны быть зарезервированы все эти возможности", – отметил он в своем выступлении.

Он также добавил, что альтернативы или какого-то заднего хода прогрессу быть не может, как и препятствий введения почтовых или иных форм голосования.
Сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль", член совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод назвал одной из основных проблем ввода онлайн-голосования вопрос безопасности персональных данных избирателей.

Мы должны продумать механизмы в тесном взаимодействии с избирательной системой, как защитить эти новые формы голосования от накруток, от вторжения, от административного давления и как сохранить тайну голосования", – добавил Брод.

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Алена Булгакова, председатель движения "Корпус "За чистые выборы", исполнительный директор НОМ, напомнила, что в России уже существует положительный опыт голосования по почте, пусть только и в нескольких регионах.
"В 2011 году голосование проводилось по почте на выборах депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга пятого созыва. Считаю, что мы должны обратить свое внимание на этот положительный опыт", – сказала она и добавила, что голосование по почте или электронным способом может способствовать и снижению нагрузки на избирательные участки и, что важнее, на скорость обработки бюллетеней.
Напомним, что 20 мая 2020 года Совет Федерации РФ рассмотрит вопросы о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Законопроекты, принятые Государственной Думой, предусматривают ряд изменений избирательного законодательства в части уточнения требований к кандидатам, совершенствования организации процедур выборов и референдумов, внедрения новых цифровых технологий.
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