Посольство США в Киеве оценило решение по голосованию переселенцев

Данное решение члены центральной избирательной комиссии Украины приняли в понедельник на заседании.
"Мы приветствуем недавние шаги центральной избирательной комиссии, которые упрощают для внутренне перемещенных украинцев возможность реализации их демократического права голоса по месту фактического проживания", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Ми вітаємо нещодавні кроки Центральної виборчої комісії, що спрощують для внутрішньо переміщених українців можливість реалізації їхнього демократичного права голосу за місцем фактичного проживання.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 19, 2020
Местные выборы на Украине должны пройти 25 октября.
20 сентября 2019, 15:24Переселенцы должны участвовать в выборах в Донбассе, считают в МИД Украины