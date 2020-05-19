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2020-05-19T14:58
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Посольство США в Киеве оценило решение по голосованию переселенцев
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РИА Новости

Посольство США в Киеве оценило решение по голосованию переселенцев

14:58 19.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание посольства США в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 19 мая – РИА Новости. Посольство США в Киеве приветствовало решение центральной избирательной комиссии Украины разрешить переселенцам голосовать на выборах по месту фактического проживания.
Данное решение члены центральной избирательной комиссии Украины приняли в понедельник на заседании.
"Мы приветствуем недавние шаги центральной избирательной комиссии, которые упрощают для внутренне перемещенных украинцев возможность реализации их демократического права голоса по месту фактического проживания", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Местные выборы на Украине должны пройти 25 октября.
Вадим Пристайко
20 сентября 2019, 15:24
Переселенцы должны участвовать в выборах в Донбассе, считают в МИД Украины
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