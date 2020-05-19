В Астраханской области умер восьмой пациент с коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая - РИА Новости. Еще один пациент с установленным диагнозом "коронавирус" скончался в Астраханской области, число жертв инфекции составило восемь человек, сообщает управление администрации губернатора региона.
"По информации министерства здравоохранения, в Александро-Мариинской ОКБ умерла пациентка 1955 года рождения из поселка Алча Красноярского района", - сказано в сообщении.
Она поступила в больницу 10 мая с пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний. Новая коронавирусная инфекция была подтверждена КТ. Все эти дни женщина провела в отделении реанимации.
"Таким образом, в Астраханской области восемь умерших с COVID-19", - говорится в пресс-релизе.
По данным на 19 мая, в области зарегистрировано 1154 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 55 - за минувшие сутки. За весь период эпидемии выздоровели 497 человек. Коэффициент распространения инфекции - 0,96.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.