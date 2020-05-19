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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T14:25
https://ria.ru/20200519/1571675602.html
В Астраханской области умер восьмой пациент с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Астраханской области умер восьмой пациент с коронавирусом

14:25 19.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая - РИА Новости. Еще один пациент с установленным диагнозом "коронавирус" скончался в Астраханской области, число жертв инфекции составило восемь человек, сообщает управление администрации губернатора региона.
"По информации министерства здравоохранения, в Александро-Мариинской ОКБ умерла пациентка 1955 года рождения из поселка Алча Красноярского района", - сказано в сообщении.
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Она поступила в больницу 10 мая с пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний. Новая коронавирусная инфекция была подтверждена КТ. Все эти дни женщина провела в отделении реанимации.
"Таким образом, в Астраханской области восемь умерших с COVID-19", - говорится в пресс-релизе.
По данным на 19 мая, в области зарегистрировано 1154 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 55 - за минувшие сутки. За весь период эпидемии выздоровели 497 человек. Коэффициент распространения инфекции - 0,96.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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