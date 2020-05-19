В Астраханской области умер восьмой пациент с коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая - РИА Новости. Еще один пациент с установленным диагнозом " Еще один пациент с установленным диагнозом " коронавирус " скончался в Астраханской области , число жертв инфекции составило восемь человек, сообщает управление администрации губернатора региона.

"По информации министерства здравоохранения, в Александро-Мариинской ОКБ умерла пациентка 1955 года рождения из поселка Алча Красноярского района", - сказано в сообщении.

Она поступила в больницу 10 мая с пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний. Новая коронавирусная инфекция была подтверждена КТ. Все эти дни женщина провела в отделении реанимации.

"Таким образом, в Астраханской области восемь умерших с COVID-19", - говорится в пресс-релизе.

По данным на 19 мая, в области зарегистрировано 1154 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 55 - за минувшие сутки. За весь период эпидемии выздоровели 497 человек. Коэффициент распространения инфекции - 0,96.