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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T13:56
https://ria.ru/20200519/1571673582.html
Работу КПП между Россией и Китаем в ближайшее время не восстановят
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570984820_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_d6865b82a5f1d634ede064a31ec414a0.jpg
РИА Новости

Работу КПП между Россией и Китаем в ближайшее время не восстановят

13:56 19.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевМногосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией. Архивное фото
ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Восстановление нормальной работы погранпереходов между Россией и Китаем в ближайшее время не ожидается в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в приграничной зоне, говорится в сообщении посольства России в КНР.
"В ближайшее время не ожидается восстановление нормального режима работы погранпереходов между РФ и КНР, эпидемиологическая ситуация в приграничье всё ещё нестабильна", - говорится в опубликованном сообщении.
Таможенный пост
8 мая, 09:58
Посольство России в Китае пытается решить проблему с фурами на границе
По информации генерального консульства России в Харбине, в настоящее время все наземные пункты пропуска на российско-китайской границе закрыты для пассажирского сообщения.
Дипмиссия просит обратить внимание, что в китайских приграничных городах сохраняется строгий контроль и проверки при въезде для всех граждан, в том числе иностранцев.
Даже при наличии "зелёного" кода здоровья приезжающих могут поместить на 14-дневный централизованный карантин за счёт собственных средств или отказать во въезде в город.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияХарбинКитайВ мире
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