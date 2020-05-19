Работу КПП между Россией и Китаем в ближайшее время не восстановят

ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Восстановление нормальной работы погранпереходов между Россией и Китаем в ближайшее время не ожидается в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в приграничной зоне, говорится в сообщении посольства России в КНР.
"В ближайшее время не ожидается восстановление нормального режима работы погранпереходов между РФ и КНР, эпидемиологическая ситуация в приграничье всё ещё нестабильна", - говорится в опубликованном сообщении.
По информации генерального консульства России в Харбине, в настоящее время все наземные пункты пропуска на российско-китайской границе закрыты для пассажирского сообщения.
Дипмиссия просит обратить внимание, что в китайских приграничных городах сохраняется строгий контроль и проверки при въезде для всех граждан, в том числе иностранцев.
Даже при наличии "зелёного" кода здоровья приезжающих могут поместить на 14-дневный централизованный карантин за счёт собственных средств или отказать во въезде в город.
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