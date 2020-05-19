Медведев оценил особенности голосования в цифровом виде

"Цифровое голосование, голосование при помощи различного рода цифровых устройств, оно может нам даже добавить чего-то. Но будут, конечно, некие специфические особенности этого, которые мы сейчас, может быть, до конца не понимаем", - сказал Медведев в ходе онлайн-встречи с участниками кадрового проекта ЕР "ПолитСтартап".