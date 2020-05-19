Медведев оценил особенности голосования в цифровом виде

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. При голосовании в цифровом виде могут быть специфические особенности, которые сейчас еще, возможно, до конца непоняты, считает председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Цифровое голосование, голосование при помощи различного рода цифровых устройств, оно может нам даже добавить чего-то. Но будут, конечно, некие специфические особенности этого, которые мы сейчас, может быть, до конца не понимаем", - сказал Медведев в ходе онлайн-встречи с участниками кадрового проекта ЕР "ПолитСтартап".