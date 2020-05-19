В ЛДПР предложили ужесточить наказание за преступления против пенсионеров

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Депутаты Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому преступления в отношении пенсионера будут считаться обстоятельством, отягчающим наказание, кабмин инициативу не поддержал.

Документ, внесенный депутатами Игорем Лебедевым, Ярославом Ниловым , Дмитрием Свищевым, Борисом Пайкиным и Андреем Свинцовым, опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Изменения предлагается внести в статью 63 Уголовного кодекса РФ.

"Ужесточение уголовной ответственности за преступления, направленные против лиц пожилого возраста, предусмотрено в законодательстве многих стран мира. В Российской Федерации преступление в отношении лиц, достигших пенсионного возраста, не отнесено к обстоятельствам, отягчающим наказание, ответственность за совершение преступлений в отношении указанных лиц согласно Уголовному кодексу Российской Федерации наступает на общих основаниях", - отмечают авторы в пояснительной записке к документу.

Авторы инициативы считают, что отнесение преступления в отношении пенсионеров к обстоятельствам, отягчающим наказание, является крайне актуальным, необходимым и обоснованным.

"В целях защиты лиц, достигших пенсионного возраста, законопроектом предлагается внести в пункт "з" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации изменение, дополнив обстоятельства, отягчающие наказание, преступлением в отношении лица, достигшего пенсионного возраста", - добавляется в документе.

В официальном отзыве кабмина на инициативу указывается постановление Пленума Верховного суда РФ от 27 января 1999 года, согласно которому престарелые могут быть отнесены к лицам, находящимся в беспомощном состоянии.

"При этом само по себе достижение пенсионного возраста не может однозначно свидетельствовать об особо уязвимом состоянии потерпевшего и неспособности в силу физического или психического состояния защитить себя, оказать активное противодействие преступному посягательству", - отмечается в документе кабмина.

Кроме того, в отзыве указывают на отсутствие в пояснительной записке к законопроекту статистических данных, которые свидетельствуют о неэффективности или недостаточности действующих уголовных норм.