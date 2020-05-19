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2020-05-19T12:51
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В ЛДПР предложили ужесточить наказание за преступления против пенсионеров
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РИА Новости

В ЛДПР предложили ужесточить наказание за преступления против пенсионеров

12:51 19.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому преступления в отношении пенсионера будут считаться обстоятельством, отягчающим наказание, кабмин инициативу не поддержал.
Документ, внесенный депутатами Игорем Лебедевым, Ярославом Ниловым, Дмитрием Свищевым, Борисом Пайкиным и Андреем Свинцовым, опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Изменения предлагается внести в статью 63 Уголовного кодекса РФ.
"Ужесточение уголовной ответственности за преступления, направленные против лиц пожилого возраста, предусмотрено в законодательстве многих стран мира. В Российской Федерации преступление в отношении лиц, достигших пенсионного возраста, не отнесено к обстоятельствам, отягчающим наказание, ответственность за совершение преступлений в отношении указанных лиц согласно Уголовному кодексу Российской Федерации наступает на общих основаниях", - отмечают авторы в пояснительной записке к документу.
Авторы инициативы считают, что отнесение преступления в отношении пенсионеров к обстоятельствам, отягчающим наказание, является крайне актуальным, необходимым и обоснованным.
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"В целях защиты лиц, достигших пенсионного возраста, законопроектом предлагается внести в пункт "з" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации изменение, дополнив обстоятельства, отягчающие наказание, преступлением в отношении лица, достигшего пенсионного возраста", - добавляется в документе.
В официальном отзыве кабмина на инициативу указывается постановление Пленума Верховного суда РФ от 27 января 1999 года, согласно которому престарелые могут быть отнесены к лицам, находящимся в беспомощном состоянии.
"При этом само по себе достижение пенсионного возраста не может однозначно свидетельствовать об особо уязвимом состоянии потерпевшего и неспособности в силу физического или психического состояния защитить себя, оказать активное противодействие преступному посягательству", - отмечается в документе кабмина.
Кроме того, в отзыве указывают на отсутствие в пояснительной записке к законопроекту статистических данных, которые свидетельствуют о неэффективности или недостаточности действующих уголовных норм.
"На основании изложенного законопроект правительством Российской Федерации не поддерживается", - подчеркивается в отзыве.
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РоссияЯрослав НиловЛДПРГосдума РФОбщество
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