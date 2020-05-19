Проект стратегии развития ЕАЭС предусматривает создание общего рынка

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Проект стратегии развития Евразийского экономического союза до 2025 года включает задачи, связанные с созданием общего рынка товаров, капитала и рабочей силы, формированием цифрового пространства, активизацией процессов импортозамещения, заявил президент РФ Проект стратегии развития Евразийского экономического союза до 2025 года включает задачи, связанные с созданием общего рынка товаров, капитала и рабочей силы, формированием цифрового пространства, активизацией процессов импортозамещения, заявил президент РФ Владимир Путин

Президент РФ во вторник выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось в формате видеоконференции. Как отметил российский лидер, все участники ЕАЭС заинтересованы в том, чтобы обеспечить динамичное развитие объединения.

"Именно на дальнейшее углубление разностороннего сотрудничества в рамках "пятерки" ориентирован подготовленный к сегодняшнему заседанию проект стратегии развития Евразийского экономического союза, евразийской экономической интеграции на перспективу до 2025 года", - заявил Путин.

Он уточнил, что в этом документе "ставятся комплексные задачи по завершению формирования общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы, совершенствованию таможенного и административного регулирования, формированию цифрового пространства".

"Имеется в виду также выстроить систему управления совместными кооперационными проектами в высокопроизводительных секторах экономики. Стратегия закладывает основу для активизации процессов импортозамещения, промышленной локализации и продвижения совместных инициатив с высокой интеграционной составляющей", - указал президент РФ.

Кроме того, стратегия предусматривает расширение сотрудничества государств ЕАЭС в научно-технической и гуманитарной области. Путин отметил, что в рамках стратегии предполагается реализация совместных проектов в сфере профессионального и университетского обучения, подготовки кадров, а также повышение академической мобильности и осуществление многосторонних образовательных программ.